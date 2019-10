El presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández, quien encabezó anoche una asamblea, instruyó a sus delegados a que no asistan a la convocatoria que estaría haciendo la Junta Central Electoral y aprovechó el escenario para decir que el próximo lunes “estamos convocando al pueblo dominicano a una protesta frente a la Junta Central Electoral a las 10:00 de la mañana”.

Manifestó que se ha presentado esta situación de fraude y la tarea es combatirlo hasta que sea rebatido y se conozca la verdad y dijo que “esto tan solo empieza ahora, porque hay algunas cosas que deben ser aclaradas”, ya que cambiar de un sistema electoral de votos físicos a automatizados o electrónicos implica un cambio de cultura electoral.

“A pesar de que tuvimos un Estado en contra, con ministros, Comité Político, Comité Central, alcaldes y militares, tuvieron que hacer fraude para poder estar encima de nosotros”, dijo Fernández quien agregó que “eso es mucho decir porque estamos diciendo que #LaFuerzaDelPueblo venció al Estado”.

Destacó que el pasado domingo hubo casi un millón de votos a su favor y que ese es un capital que hay que preservar porque votó el 50 % de lo que están registrados, “lo que indica que hoy son una fuerza de dos millones de ciudadanos y con estos se ganan unas elecciones”.

Varios pedidos a la JCE previo al proceso fueron negados

Recordó que por eso pidió al presidente de la Junta Central Electoral contar los votos físicos para hacerlos coincidir con los electrónicos, pero que hubo oposición. Que después pidieron cotejar el 50 % de los físicos con los electrónicos, pero tampoco se aceptó.

“Y esto se hacía más imperativo por una falla gravísima en el sistema, resulta que esa tecnología es de fabricación local, las máquinas fueron ensambladas aquí, pero también el software fue programado aquí por técnicos de la JCE y no fue certificado por nadie”, manifestó Fernández.

Resaltó que además, no se hizo la auditoria técnica al código fuente y que incluso se reunió de nuevo con los miembros de la JCE, se pidió a universidades hacer un examen al sistema, pero no hicieron la auditoria técnica al código fuente.

“Por consiguiente, hemos asistido a un proceso electoral donde no hay una certificación de calidad al software ni se hizo una auditoria”, resaltó.

Dijo que se ha presentado lo que ha ocurrido y que haciendo una evaluación técnica-política de todo están encontrando irregularidades y vicios que indican que efectivamente ha habido una adulteración de la voluntad popular.

“Y nosotros no vamos a aceptar de ninguna manera que se burle la voluntad popular”, reafirmó.

Dijo que hoy solicitó formalmente a la JCE que ordene una auditoria técnico forense, la que se hace con posterioridad a los hechos y que sea con una empresa internacional de reconocida capacidad por la OEA y la Unión Europea.

“La JCE hasta ahora no ha respondido nuestra solicitud y lo que estoy escuchando es que se están planteado contar los votos que debieron haberse contado cuando se lo dijimos, pero ahora no, porque se ha roto la cadena de custodio y por tanto no nos da garantía de que eso que se cuenta ahora fue la voluntad del pueblo dominicano”, dijo.



Se pidió al TSE ordene a JCE no emitir cómputos definitivos aún

Señaló que en adición a la solicitud que le han hecho a la JCE en cuando a medidas cautelares, hoy solicitaron al Tribunal Superior Electoral, que ordene a la JCE que no emita cómputos definitivos y que no proclame ganador a nadie.

“Todo esto lo planteamos porque si estamos utilizando la vía pacífica legal para resolver esta situación, la JCE no puede adelantarse sin dar respuesta a nuestra petición de una auditoria técnica-forense a proclamar ganador a nadie y las sospechas se van a incrementar y por consiguiente el pueblo dará respuesta a esa conducta”, proclamó Fernández arrancando aplausos a los presentes.