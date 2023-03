Leonel se solidariza con Danilo tras informar que tiene cáncer

Santo Domingo.-El exmandatario dominicano, Leonel Fernández (1996-2000. 2004-2012), se solidarizó con su excompañero de partido, el también expresidente Danilo Medina, quien este miércoles informó que fue diagnosticado con cáncer de próstata.

“Me permito expresar sinceros deseos de una pronta y satisfactoria recuperación al expresidente de la República, licenciado Danilo Medina, ante la condición de salud que le aqueja”, expresó Fernández en una publicación en Twitter.

El expresidente Medina (2012-2020), informó este miércoles que fue diagnosticado con cáncer de próstata, tras someterse a varios estudios, dentro y fuera del país.

También te puede interesar: Expresidente Danilo Medina tiene cáncer de próstata

“Quiero agradecer a todas las personas, compañeros y amigos que se han interesado por mi estado de salud en estas últimas semanas y me dirijo al país en esta ocasión para informarles que he sido diagnosticado con cáncer de próstata”, informó el exmandatario en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, Medina aseguró que se siente sereno, ya que los médicos le han dicho que «se trata de un cáncer curable».

“Desde enero me he sometido a diferentes pruebas para determinar este diagnóstico. Tras realizar un tratamiento en el país que no arrojó los resultados esperados y por recomendación de mis médicos habituales, realicé posteriormente dos viajes a Estados Unidos”, manifestó.

Medina dijo que “El primer viaje fue para la realización de una biopsia y el segundo para un estudio de extensión, que permitirá determinar el tipo de tratamiento más adecuado”.

“Les informo, asimismo, que en un futuro próximo me veré obligado a viajar nuevamente, para realizar estudios complementarios y llevar a cabo el tratamiento que me aconsejen”, agregó.

Danilo Medina, quien preside el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el principal de la oposición, viajó a Estados Unidos el pasado jueves y a su regreso este miércoles, se encuentra un panorama algo incómodo políticamente, ya que tres exministros cercanos a él, incluyendo a su candidato presidencial de las pasadas elecciones, Gonzalo Castillo, fueron arrestados el pasado sábado por la Procuraduría General de la República (PGR), junto a otros exfuncionarios y ciudadanos, por supuestos actos de corrupción estatal.

Los otros exfuncionarios muy cercanos a Medina son los exministros de Hacienda, Donald Guerrero y Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, quienes junto a Castillo están acusados de encabezar una red que desfalcó al Estado por unos 19 mil millones de pesos, más de 345 millones de dólares.