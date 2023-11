Leticia Tonos: “Quiero contar que nosotros valemos la pena”

Su primer paso como directora, un cortometraje titulado “Ysrael”, basado en el cuento del ganador del Putlizer, Junot Díaz, como trabajo final de graduación para egresar de The London Film School; le confirmó a Leticia Tonos que este era su camino.

Desde aquel momento, la galardonada cineasta dominicana ha estado coleccionando grandes historias en el séptimo arte, como La Hija Natural, Cristo Rey y Juanita, las cuales han sido bien valoradas por la crítica nacional, internacional y el público, dándole así el impulso de continuar proyectando esos relatos que siempre ha querido contar, que cuenta y que seguirá contando a través de la pantalla grande.

“Quiero contar que nosotros valemos la pena, quiero contar que nuestras historias les interesan, no solo a los dominicanos, sino al mundo. Quiero contar que no necesariamente el esquema que funciona ahora y que dicta las actitudes del mercado, es lo que dicta la calidad y la sensibilidad de los productos. Quiero contar que los dominicanos somos más de lo que se presenta en las noticias”, dijo a Qué Pasa!

Para Tonos no hay límites en el mundo del cine, pues afirma que anda en una “franca rebeldía”, demostrándole a todos aquellos que le han dicho “no puedes”, que sí se puede; explorando otros géneros y llevándose elogios, en una cinematografía quisqueyana que sigue madurando.

“Estoy trabajando en todo lo que me dicen que no puedo hacer, eso que no puedo hacer como cineasta mujer, como cineasta dominicana… Quiero explorar todas esas cosas que nos dicen que no podemos, ya sea porque somos un mercado muy pequeño, o porque soy mujer, o porque nuestras historias no interesan, pues ando en franca rebeldía, explorando esas opciones”, expresó la cineasta cuyos pasos firmes en el cine dominicano le han hecho merecedora de una estrella en el Paseo del Cine de Downtown.

La develación se realizará el próximo lunes, por lo que la productora y guionista se siente agradecida por el reconocimiento.

“Lo recibo con mucha emoción, y con el compromiso de seguir trabajando lo mejor que uno pueda, que es lo único que nos toca en pro de nuestra industria”, manifestó Leticia quien en estos momentos se encuentra terminando su película de ciencia ficción “Aire”, quien comenzó con buen pie con esta nueva propuesta, pues el filme alcanzó nuevas alturas al ganar el premio “Fantastic Latido Awards” en el marco Festival de Cannes 2023. Además, está trabajando en la película musical, inspirada en la vida de “La Reina del Merengue”, Milly Quezada.

Mujer en el cine de RD

Para Tonos, ha habido cierta evolución en el cine dominicano, en cuanto al género femenino, desde que empezó hasta ahora.

“A menudo era la única mujer en la sala de reuniones, pero debo confesar que la representación femenina en nuestro cine es bastante significativa, tenemos directoras que estamos dando la pelea en los principales festivales a nivel mundial. Siento que desde el inicio nuestra participación ha sido importante”.

Aun así, cree que se necesitan más mujeres firmando cheques, tomando las decisiones importantes, pues destaca que todavía las decisiones de fondos, “de a qué o cuál proyecto se va asignar o dar más importancia, a nivel privado, están muchas en manos masculinas, entonces esa es una parte que necesitamos balancear un poco más”.