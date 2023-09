Llegan a acuerdo

Joe Jonas y Sophie Turner llegaron a un acuerdo en el que las niñas se quedarán en Estados Unidos, al menos por ahora, luego de que Turner presentara una demanda solicitando que a sus hijas se les permitiera regresar a Inglaterra con ella.

Provisional

Según Elle Magazine, en una orden de consentimiento provisional presentada el 25 de septiembre, tanto Joe como Sophie «tienen prohibido sacar a sus dos hijas […] o hacer que las niñas sean retiradas de las jurisdicciones de los Tribunales de Distrito de los Estados Unidos, para los Distritos Sur y Este de Nueva York, en espera de una nueva orden de este Tribunal». Esto significa que las niñas no pueden ser expulsadas del área metropolitana de la ciudad de Nueva York.

Hospitalizada

La actriz Sophia Loren sufrió una aparatosa caída en su casa de Suiza, por lo que fue trasladada de emergencia al hospital donde fue sometida a varias cirugías, por una fractura en la cadera y en el fémur, así como otras heridas que no se especificaron.

También te podría interesar: Cloud

Su real estado

De acuerdo con Page Six el accidente sucedió el domingo mientras estaba en el baño. Hasta el momento no se sabe cuál es el estado de salud exacto de la actriz italiana pero según Elle Magazine, de acuerdo con una publicación en la cuenta de Instagram de los restaurantes Loren, sus operaciones resultaron exitosas y por el momento permanecerá en el hospital. “…ahora tendrá que pasar un breve periodo de convalecencia seguido de un proceso de rehabilitación”.

La acusan de plagio

La actriz peruana Miriam Saavedra acusa de plagio a Shakira por supuestamente copiar su «baile del gusano». En una entrevista dijo sobre el video de Shakira: «Me disgusta un poco porque se ha copiado de mis pasos, me tiene que dar una indemnización».

Lo rechazó

Pero eso no fue todo lo que dijo Saavedra, también afirmó que hace unos tres años Gerard Piqué, ex de Shakira, supuestamente quiso hablar con ella varias veces en una discoteca. «Siendo fan de ella (Shakira) rechacé a Piqué porque me mandaron a llamar dos veces en una discoteca. No sabía quién era Piqué y yo adoro a Shakira. Se quedó con las ganas de matar el gusano», dijo en el programa “Fiesta”. Shakira y Piqué no se han pronunciado a estas declaraciones.