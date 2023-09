Los 25 del tío Google

Albricias! Es el vigésimo quinto aniversario del tío Google. La fecha hace que proceda alzar la copa y brindar por este ineludible momento histórico. Como quien no quiere las cosas, arribó ya al cuarto de siglo. Indudablemente por sus años, puede considerarse mayor de edad y con derecho a cédula de identidad, llevándolo esta madurez a contar hasta con Inteligencia Artificial.

Esta celebración no debe pasar por alto, por lo que como regalo de cumpleaños debieran darle el «día libre» a sus implacables algoritmos, drásticos policías virtuales que persiguen a todas aquellas deshonestas personas que osan apropiarse de lo ajeno en el ámbito artístico, literario, periodístico, etc., desenmascarando a los que quieren hacer creer que son sus propias ideas, cuando realmente no son más que vulgares copias de lo ajeno.

Google parece que llegó para quedarse, demostrando luego de todo este tiempo transcurrido con sus infinitas búsquedas que saber es simplemente: «buscar a tiempo».

Miembro putativo de nuestras familias y hermano mayor de Gmail y Drive, el investigador californiano envió al zafacón del olvido a las mastodónticas enciclopedias, libros de cultura general que ocupaban toda la sala de una casa, las cuales eran adquiridas con un gran sacrificio económico, convirtiéndose en la mayoría de los casos en causas perdidas, pues cuando se les metían carcoma o les caía agua en la habitación, ocasionaban un enorme dolor de cabeza y producía grandes pérdidas en el dinero invertido.

En su nacimiento, Google vio firmar el réquiem de sus iguales Altavista, Yahoo, etc., lo que lo fortaleció, haciéndose más dinámico, y sus servidores, que parecen no calentarse, ofrecen información ilimitada de todos los temas, atestiguando su rotundo éxito los miles de millones de visitas diarias que contabiliza religiosamente este averiguador, acompañante incansable de nuestras faenas consuetudinarias.