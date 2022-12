Los deseos para 2023

Tengo unos 36 años haciendo esto, y dadas las circunstancias propias del momento que vivimos, y que yo no soy el mismo, son siempre diferentes, pero en el fondo son de la misma esencia proponerles que seamos mejores personas. En esta oportunidad me valdré de otros para estos deseos:

Arranco con Negro Veras, que escribió el pasado día de navidad, al celebrar su 84 cumpleaños:

“Aunque mamá era analfabeta funcional, tenía la habilidad de ser sumamente reflexiva, y no desperdiciaba la menor oportunidad para darme consejos. Sus advertencias, en la etapa de mi niñez, me han servido para hoy, a mis 84 años, poder decir que sin darme cuenta he sido objeto de tomadura de pelo. No tengo razón alguna para quejarme de lo desagradable que en la vida me ha ocurrido, porque lo que he hecho o dejado de hacer, es el resultado de mi exclusiva voluntad, y debo asumirla”.

En la misma tesitura, hace como dos años cité, aquí a Anthony Hopkins, también con 84 años: “Deja ir a la gente que no está lista para amarte. Esto es lo más difícil que tendrás que hacer en tu vida y también será lo más importante.

eja de tener conversaciones difíciles con personas que no quieren cambiar. Deja de aparecer para las personas que no tienen interés en tu presencia. Sé que tu instinto es hacer todo lo posible para ganar el aprecio de los que te rodean, pero es un impulso que roba tu tiempo, energía, salud mental y física”.

Vi una entrevista con Irving Alberti en un programa que me mando mi hermana del dotol “Cara a cara” y dijo: “Si quieres estar con la persona ideal es porque tu debes ser la persona ideal para ella y siempre ser coherente haciendo lo que sienta, dice y piensa”. Me despido con el mensaje de fin de año de Antonio Banderas: «Me gustaría que todos abandonáramos un poco el yo y nos centráramos un poquito más en el nosotros».

Buen 2023 desde “algo más que salud”.