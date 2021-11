Los «pica pica» detrás de un objetivo

Tumbar polvo, adular y dar coba son algunas acciones que desde hace décadas caracterizan a los denominados “Pica Pica”, a fin de llamar la atención y conseguir beneficios de los diferentes líderes políticos, funcionarios u otras personas con algún poder económico.

Los llamados “Pica Pica” son personas que se dan cita en actividades políticas donde aclaman, aplauden y vociferan a los que ellos llaman su “papá”, tal fue el caso el pasado viernes, donde decenas de personas esperaban a las afueras de la casa del Partido Revolucionario Moderno (PRM) al presidente de la República, Luis Abinader y otros funcionarios.

Al concluir la reunión que sostenían con el mandatario, su salida fue por la parte trasera lo que impidió ser abordado por quienes le esperaban.

Sin embargo, no fue el caso del ministro y presidente del PRM, José Ignacio Paliza, quien a su salida fue arropado por los “pica pica”, algunos de ellos aprovechando la ocasión para pedirle.

“Paliza, Paliza, no he conseguido nada ayúdame, deme algo, yo trabajé en campaña estoy en mala”, le decían.

Por su lado, una señora de pelo corto y color rubio, llamada Miguelina, se le acercó y le decía “yo fui tú lavandera por muchos años Paliza, no me han dado nada, tú sabes que yo me fajé en este partido», mientras el funcionario seguía caminando hasta que logró llegar a su vehículo y se fue.

Algo similar ocurrió con la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, que fue abordada por varios, en especial por una mujer alta, fuerte con correa desabrochada el cual no se identificó, le chocó el puño y corría con ella mientras vocíeraba; “ hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Alcaldesa, esa es mi alcaldesa, la mejor!»

Mejía, luego de abordar su yipeta, agarró su monedero y le pasó varias papeletas de mil a la referida señora.

Se puede asegurar que casi todos los presidentes que han gobernado este país han tenido sus “pica pica”, hay quienes llegaron a ser famosos en su momento. Se recuerda en el gobierno del doctor Joaquín Balaguer el llamado “La Funda”, quien recibió en 1993 de manos del mismísimo Jefe de Estado, las llaves de su apartamento.

Durante la gestión del expresidente Hipólito Mejía (2000-2004), el mandatario bautizó uno como “La Chichigua”.

Otros que tuvieron sus coberos fueron Leonel Fernández y Danilo Medina, por lo que no se puede negar que en la actualidad el presidente Luis Abinader tenga a más de uno que le «tumbe el polvo» dónde quiera que vaya, los cuales le dan seguimiento en reuniones, inauguraciones de obras, entre otras.