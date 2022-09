(Y II)

Lo más importante de lo que plantea Lula es su método de dirección. No tiene dificultad en tomar decisiones siempre que sean consensuadas. Precisa para ello de la opinión de los demás, de una primera, segunda, tercera opinión. Algo fundamental para preservar el liderazgo, que no puede ser personal, porque el dirigente puede desaparecer por múltiples razones y dejar descabezado el movimiento si no cultiva el relevo.

-La consulta nacional: Para elaborar el programa del PT de gobierno la organización realizó 57 consultas a nivel nacional, con los homosexuales, minusválidos, envejecientes, jubilados, mujeres y afro descendientes, entre muchos otros. Esas consultas también determinaron el contenido de la estrategia de comunicación del Partido, donde siempre planteo que “Los oradores son ustedes”, “Ayudennos a gobernar”.

-‘’Al gobierno no se va a dar discursitos’’ provocó que los pobres comenzaran a levantar la cabeza y a recuperar su dignidad, demostrando que si se trabaja, la respuesta del pueblo será siempre positiva.

-En diez años fundó 214 Escuelas Técnicas Profesionales; Doce universidades: 105 Extensiones Universitarias; y una revolución educativa que incorporó a 545,000 nuevos alumnos al sistema y logró que 40% de los negros de la periferia se graduaran como médicos.

-Cree que las elites son nefastas y afirma que el llamado Imperialismo Norteamericano solo es posible por la complicidad de las elites nacionales.

-Logró que el empresariado nacional ayudara al país a combatir la explotación del capital multinacional, sobre todo a partir de la crisis financiera del 2008, que anunció la muerte del “Dios Mercado”, y la desaparición de los paraísos fiscales.

-Cree que el Estado no debe ser ni empresarial ni gerencial, sino fiscalizador, controlador y garante de los bienes colectivos de la nación.

-Se declara un hombre de izquierda, única ideología que ha promovido y promueve cambios fundamentales y ofrenda la vida de la militancia en la lucha por mejorar la existencia de los pobres del mundo, y el planeta.

A quien sorprende su prisión?

-Afirma que lo apresaron para imponer a Bolsonaro, quien ha provocado un retroceso en e Brasil en todos los planos, sobre todo en el medioambiental vía la destrucción sistemática del Amazonas.

Su actual emergencia como el candidato con mayor posibilidad de ganar las elecciones demuestra que para un dirigente como el, acostumbrado a sobrevivir todas las adversidades, la prisión fue un descanso, periodo de reflexión, recuperación de fuerzas, y reencuentro con el amor.

Nos alegramos por el Brasil, por sus trabajadores, por la agobiada clase media, por los perseguidos indígenas, por las mujeres a quienes Bolsonaro, fiel admirador y seguidor de Trump, menosprecia, y por toda la America Latina, para quien Lula es estandarte.