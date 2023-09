Margarito Castillo se reúne con autoridades de Haití por obra en río Masacre

El Cónsul Dominicano en Ouanaminthe, Margarito de León Castillo, se reunió con autoridades policiales de Haití para dar a conocer la posición del ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana que solicitan la detención inmediata del reinicio de la construcción de un canal para desviar las aguas del río Masacre.

La preocupación del Gobierno dominicano por la edificación del canal construido por empresarios haitianos, es por los efectos negativos de la obra, ya que afectaría a cientos de productores agrícolas de las provincias de Dajabón y Montecristi.

Durante el encuentro con las autoridades policiales de Haití, mismo que se llevó a cabo en las instalaciones de Villas Codevi, les acompañaron al cónsul Margarito de León, la vicecónsul Odalina Rodríguez, el comandante del décimo batallón del Ejército Domingo Cruz Sosa, entre otras autoridades civiles, en tanto hasta el momento se desconocen en qué acuerdo arribaron.

Cabe destacar que por las buenas relaciones diplomáticas que ha construido el cónsul Margarito De León, desde su designación al frente del consulado dominicano, esto ha facilitado el encuentro con las autoridades haitianas para buscar soluciones a cualquier problemática Binacional.

Segun los tratados sobre desvíos e intento de desviar el cause natural del Río Masacre es una violación a los tratados internacionales sobre derechos al agua. Los ríos no deben ser desviados de su cause natural por ninguna persona o país.