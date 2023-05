María Becerra, “la nena de Argentina”, se cuela con sello latino en «Fast & Furious X»

Buenos Aires.- María Becerra, conocida como “La nena de Argentina”, es ya, a sus 23 años, todo un ícono de la cada vez más exitosa música urbana que exporta su país. Una cantante de moda que apunta ahora un nuevo hito en su fulgurante carrera- colarse con la canción “Te cura” en la banda sonora de “Fast X”, la décima entrega de la saga “Fast & Furious”, que se estrena este jueves.

“Un día llamaron a mi mánager diciéndole que querían que forme parte del ‘soundtrack’. Al principio yo iba a estar en una canción que era de tres personas. Éramos yo y dos mujeres más. Y, de repente, cuando mandé mi verso para esa canción, les gustó tanto que dijeron, ‘queremos que hagas una canción sola”, cuenta la joven compositora en una charla con EFE en Buenos Aires.

Así surgió el tema incluido en la décima película de la mítica saga, dirigida por Louis Leterrier y de nuevo con Vin Diesel -que hace unos días se deshizo en elogios a María en una entrevista- como gran protagonista, y el compositor y director de orquesta Brian Tyler llevando los hilos de la banda sonora original.

“Nos mandaron ‘Te cura’, que ya estaba toda hecha, pero yo le metí mi verso escrito, escribí un post-coro y metimos producción también. Así que fue muy lindo también de parte de ellos, que nos dejaron que la canción fuera también con nuestra esencia y que le hayamos metido todo lo nuestro”, agrega Becerra, nacida en la localidad bonaerense de Quilmes en 2000.

EL “SELLO LATINO”

La prensa oficial de la película destaca a María como la primera cantante argentina en ser parte de una película “tan influyente” en la industria cinematográfica. “La verdad es que es todo un desafío, es una saga muy importante y las canciones de toda esta saga han sido icónicas”, añade ella.

«‘Rápidos y furiosos’ es una saga con la que muchos crecimos y muchos tuvimos de inspiración. Por ejemplo, yo tengo una canción que se llama “Automático” y Letty (personaje que interpreta Michelle Rodriguez) fue la inspiración para toda la parte que yo quería de ser mecánica”, revela.

Y señala que, en el caso de “Te cura” -canción que en el filme aparece en una escena de los actores en Río de Janeiro-, quería plasmar su “sello latino” para diferenciarla de otros temas más anglosajones- “queríamos, nosotros, que somos de ese grupito de los latinos haciendo el ‘soundtrack’, dejar bien eso marcado, ¿viste?, con palabras como ‘dembow’. Con ritmos como el ‘dembow'».

“VIVO DE LO QUE AMO”

Abanderada del reguetón, el trap y otras variables de lo que se conoce como género urbano, María es considerada una de las artistas femeninas argentinas más populares del momento. Comenzó como ‘youtuber’ en 2015 y cuatro años después publicó su primer disco, el EP «222».

Desde entonces, acumula un buen puñado de hits tanto en solitario como con artistas como Pablo Alborán, Tini, Nicki Nicole, J Balvin y Lola Índigo, y su último álbum, “La nena de Argentina” -apodo que surgió por una frase que cantaba en el tema “Animal” (2021) junto a Cazzu-, explota de reproducciones en todas las plataformas.

“Estoy muy feliz, la verdad. Muy cansada también, es mucho trabajo, pero tiene su gran recompensa. No me voy a quejar, la verdad que soy muy feliz, soy afortunada, vivo de lo que amo, no me hace falta nada, a mi familia tampoco, puedo brindarles comodidades, facilidades y eso es algo que no tiene precio para mí, entonces yo voy a trabajar toda la vida”, revela.

Y se sincera sobre el apodo por el que todo el mundo la conoce- “En algunos momentos he pensado en cambiar ese apodo, ‘la nena de Argentina’, porque siento que soy una mujer, ya no soy tan nena. Pero es algo que ya quedó instalado en la mente de la gente, ¿viste? Y siento que es como desde el lado del cariño que me lo dicen, y creo que va a quedar para siempre».

“No sé, quizás en algún momento me lo cambie, quizás no, pero por el momento para la gente soy ‘la nena de Argentina’ y lo voy a seguir siendo”, concluye.