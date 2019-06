La amazona María Gabriela Brugal Gassó ganó el Grand Prix U25 en Spruce Meadows Calgary, Canadá, hazaña sin precedentes en el ecuestre dominicano. coque hello kitty iphone 6 plus Para coronarse campeona María Gabriela hizo dupla con su ejemplar Aragorn Van Schuttershof. coque iphone x dur ultra mince El Grand Prix Spruce Meadows Canadá, es un exigente circuito para jinetes de menos de 25 años. La información fue ofrecida este sábado por el ingeniero José Manuel Ramos Báez, presidente de la Federación Dominicana de Deportes Ecuestre. “Es la primera vez que esto ocurre. La jinete viene mostrando un gran progreso en preparación para su posible participación en los Juegos Panamericanos de Lima Perú, este verano”, expresó Ramos Báez. coque iphone 6 spigen paillette “Ella está compitiendo contra muy buenos jinetes y sus logros son sorprendentes”, agregó. La dominicana también obtuvo el quinto lugar compitiendo con su otro ejemplar, Aletta. coque iphone 6 belle El segundo lugar en la justa fue para Kylie Figueira, al mando de su ejemplar Kayenne Z. coque iphone 7 silicone humour En tercero quedó Jonás Vervoort, sobre el lomo de Clinton; mientras que en el cuarto se ubicó Emma Marlowe, en Barlou 660. coque iphone xs max ideal of sweden Desde hace años la joven promesa de la equitación dominicana trabaja con empeño, logrando elevar su nivel notoriamente.