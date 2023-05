María Dimitrova: “La mejor medalla que yo me he ganado ha sido mi hijo”

Para María Dimitrova todas las medallas logradas a lo largo de su carrera atlética en el mundo del karate se quedan cortas en comparación con lo que siente al haberse convertido en madre.

La atleta siente que su hijo, procreado con el medallista olímpico Félix Sánchez, “es la mejor medalla de oro” que se ha ganado en toda su vida.

Esto,tomando en cuenta que ha ganado muchas de estas preseas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Cartagena, Colombia, 2006; Mayagüez, Puerto Rico, en 2010; Veracruz, México, en 2014 y en Barranquilla, Colombia para el año 2018.

Ayden, es su pequeño de tan solo un año y ocho meses que llena sus días de amor y cuyo cuidado, para su sorpresa, le ha significado un nuevo reto en sus rutinas de entrenamiento, llegando incluso a sentir que ahora es más responsable con la disciplina con la cual ha puesto el nombre de la República Dominicana en alto en múltiples ocasiones.

Asimismo, María demitrova ha asumido a Asher Sánchez, hijo de Félix, como su propio hijo y relata que su día comienza levantando a sus pequeños para ir a la escuela. “Después que ellos están listos para el colegio, yo empiezo mi entrenamiento o mis compromisos”.

Desde la izquierda, Asher Sánchez, Félix Sánchez, María Dimitrova y Ayden Sánchez Dimitrova.

“De verdad que ser madre es el mejor regalo que puede tener una mujer y a mí me ha cambiado la vida completamente. Sí, como atleta he tenido una trayectoria larga y exitosa para nuestro país, pero no hay nada que se compare con un hijo. Los hijos llenan todos los vacíos que uno tiene en la vida”, relata la también empresaria durante una entrevista con El Nacional en ocasión del Día de la Madre, que se celebra en el país este domingo 28 de mayo.

Ayden nació el 21 de septiembre de 2021 y desde ese día María Dimitrova afirma que es otra persona.

La atleta de artes marciales nacida en Bulgaria y nacionalizada dominicana comenta de forma pletórica y radiante que por el amor y cuidado que siempre ha mostrado por su retoño fue que los periodistas le dijeron que “la mejor medalla que ella había ganado en su vida” era su hijo.

Sus palabras son respaldadas por su cuenta de Instagram, la cual es una plataforma en la que comparte todas las actividades que realiza con Ayden. Ese muro es testigo de los divertidos momentos que viven madre e hijo en paseos, visitas a lugares como la playa, parques, piscinas y otros instantes en familia.

Dice sentirse muy feliz con su niño y disfrutar al máximo cada momento que vive a su lado. Añade que, para ella, involucrarse en su crianza cada día ha significado mucho.

Indica que ella se involucra en todo lo que tiene que ver con su hijo, desde llevarlo al colegio, alimentarlo, así como jugar con él.

“Yo siempre estoy ahí para mi hijo, lo llevo al colegio, lo recojo o siempre trato de terminar lo antes posible para estar en la casa cuando él llegue del colegio. Yo trato de dormirlo todas las noches, le doy su comida y siempre trato de estar ahí en esos momentos que, quizás no significan nada para muchos, que son cosas diarias, pero para mí son cosas que yo disfruto hacer, no solo es jugar con él, sino cuidarlo, bañarlo, darle su comida”, expresa con rostro de satisfacción.

También refiere que se apoya de su familia, sobre todo cuando le toca viajar, como hará el lunes de la semana próxima cuando parta a Costa Rica a competir en el campeonato Panamericano de Karate. Señala que sus padres, que residen en el país, la ayudan mucho en su faceta de madre.

“También están mis padres, que ellos viven al lado de nosotros y ayudan mucho. Ellos me apoyan cuando Félix y yo tenemos algún compromiso en el trabajo, acotó durante una entrevista exclusiva con El Nacional.