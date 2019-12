MIAMI, AP._ El jardinero izquierdo Corey Dickerson acordó los términos de un contrato por dos años y 17,5 millones de dólares con los Marlins de Miami, dijo ayer sábado a The Associated Press una persona con conocimiento del pacto.

La persona habló bajo condición de anonimato debido a que aún no se anuncia el acuerdo.

Dickerson sufrió distintas lesiones la temporada pasada pero bateó para .304 con 12 cuadrangulares y 59 carreras impulsadas con .906 de OPS con los Filis y los Piratas. El veterano de nueve campañas batea de por vida para .286 por el lado de los zurdos y fue miembro del Juego de Estrellas con los Rays en 2017, cuando disparó 27 vuelacercas, una marca personal.

Dickerson es el candidato principal para asumir la titularidad en la pradera izquierda, por encima de otros peloteros como Matt Kemp, Harold Ramírez y Austin Dean.