Más de 400 famosos felicitan a Julio Iglesias en un vídeo por sus 80 años

Madrid.- Más de 400 famosos, muchos del mundo de la música como el español Alejandro Sanz o los colombianos Juanes y Maluma, han participado en un vídeo dirigido a Julio Iglesias, quien este próximo sábado cumplirá 80 años.

El impulsor de la iniciativa, según informa la revista española Semana, ha sido uno de sus amigos, el relaciones públicas Richy Castellanos, quien ha conseguido reunir a personas tan dispares como la infanta Elena de España o los expresidentes del Gobierno español José María Aznar y Felipe González.

Pese a que Iglesias es un conocido seguidor del Real Madrid, en el que militó antes de comenzar su carrera artística, a esta curiosa felicitación colectiva se han sumado muchos nombres destacados de equipos rivales, como el entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, o el técnico de este club, el argentino Diego Pablo Simeone.

“Creo que este regalo que le hacemos a Julio es una hazaña histórica. Él tiene una transparencia natural, es como el agua, se le ve de lejos. Es un hombre que habla con el corazón. A España. Es la bandera, el icono, el genio”, señala Castellanos sobre esta iniciativa en declaraciones a Semana.

En las mismas asegura que el cantante se encuentra en perfectas condiciones, a pesar de los insistentes rumores y noticias acerca del empeoramiento de su salud, propiciadas en parte por su alejamiento de los escenarios desde 2019 y sus intervenciones médicas.

“Está muy bien. El otro día me dijo- ‘Flaco, cuando voy andando y alguien me sujeta me hacen la foto. No me hacen la foto cuando camino por mi propio pie. Está muy bien de salud’”, relata el relaciones públicas.

Julio Iglesias

Con más de 300 millones de discos vendidos en todo el mundo de sus más de 100 álbumes grabados, Iglesias (Madrid, 1943) se mantiene como el cantante latino de mayor éxito comercial en la historia, un hecho por el que en 2014 entró por segunda vez en libro Guinness.

Pasará a la historia además como intérprete de temas emblemáticos como “Soy un truhán, soy un señor”, “Hey”, “Un canto a Galicia”, “Me olvidé de vivir” o “La vida sigue igual”, con el que ganó el Festival de Benidorm (España) de 1968 dando inicio a su trayectoria, así como “Gwendolyne”, con el que representó a España en el Festival de Eurovisión de 1970.

Nunca llegó a celebrar la gran gira por su medio siglo de carrera que prometió en España, donde no actúa desde 2016.

Solo un año después, en 2017, se publicó el que figura como su último disco de estudio, “México & Amigos”, junto a grandes artistas del mundo hispanohablante como Juan Luis guerra, Pablo Alborán, Andrés Calamaro u Omara Portuondo.