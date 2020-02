GLENDALE, Arizona. Con Eloy Jiménez atrincherado en la izquierda y Luis Robert a poco más de un mes de hacer su esperado debut en las Grandes Ligas en el centro, los Medias Blancas probablemente no tengan que preocuparse por las dos terceras partes de su jardín. al menos los próximos cinco años.

Han centrado su atención en acertar en el campo correcto, y Nomar Mazara obtiene la primera audición.

“Mazara tiene 24 años, ya tiene (cuatro) años de experiencia en las grandes ligas, es un bateador zurdo que hace una contribución ofensiva positiva significativa contra al menos el lanzamiento derecho”, dijo el gerente general de los Sox, Rick Hahn. “Dado el control de un par de años y los puntos de precio con los que viene, creemos que encaja bien con las otras cosas que queríamos lograr en la lista”.

Adquirido en un intercambio el 10 de diciembre de los Rangers por el jardinero de ligas menores Steele Walker, Mazara tiene un gran poder desde el lado izquierdo. Promedió 20 jonrones y 77 carreras impulsadas por temporada después de debutar con Texas en 2016 a la edad de 21 años. Ser negociado inicialmente sorprendió a Mazara.

“Es un poco diferente cuando has estado con un equipo durante mucho tiempo”, dijo. “Estuve allí desde que tenía 16 años y fue una muy buena organización para mí. Pero realmente no puedo quedar atrapado en eso. Es el béisbol. Este es un nuevo comienzo y ya no puedo ver eso”. Tengo un nuevo comienzo con mi equipo aquí”.

Si demuestra que puede batear a los zurdos y mantenrse saludable después de sufrir una lesión persistente en el pulgar la temporada pasada, Mazara verá a Robert y Jiménez en los jardines de los Medias Blancas este año y más allá.

En 2019, el jugador de 6 pies 4 pulgadas y 215 libras bateó .288 / .344 / .500 con 13 jonrones y 46 carreras impulsadas contra lanzamientos diestros. Uno de sus cuadrangulares viajó 505 pies contra Reynaldo López de los Sox.

Contra pitcheo zurdo, la línea de Mazara bajó a .220 / .252 / .394 con 6 jonrones y 20 carreras impulsadas.

Mazara ha estado trabajando en su enfoque contra los zurdos en los primeros días del entrenamiento de primavera.

“No tienes que dar un batazo para tener un resultado positivo”, dijo el manager de los Sox, Rick Renteria. “Si tienes un buen turno al bate, un buen swing, un buen enfoque contra un lanzador en particular, eso es avanzar lentamente”.

UN APUNTE

Titularidad en dudas

Existen serias dudas sobre si Mazara será un jugador regular en la alineación de los Medias Blancas debido a sus números contra el pitcheo zurdo y el juego defensivo deficiente, pero el conjunto buscará manera de ayudarlo..