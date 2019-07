La serie Brodie Files analiza los movimientos de primer año de los Mets. La Parte I está en el canje de Robinson Canó/ Edwin Díaz.

Aquí está la parte II:

Los fanáticos solían aplaudir en Citi Field después de las apariciones de Jeurys Familia.

Ahora, a menudo abuchean.

El regreso de Familia a Flushing ha sido desastroso con el MLB de 2016, que es el líder que produce una de las peores temporadas de cualquier relevista. Familia tiene una efectividad de 7.50 que abarca 32 salidas, ha volado cuatro salvadas, y ha aterrizado en la lista de lesionados dos veces, todo esto mientras fue degradado desde la octava entrada hasta el servicio de limpieza.

“Cualquier atleta puede tener una mala temporada”, dijo Familia el mes pasado a través de un traductor recientemente. “Así es como me pasó a mí”.

La adquisición de Familia marcó el primer fichaje de la liga principal de la gerente general de los Mets, Brodie Van Wagenen, y como la mayoría de sus transacciones, la medida no se ha desarrollado.

Los Mets sabían que necesitaban reforzar su bullpen, y actuaron rápido para atraer a Familia, firmándolo el 14 de diciembre, antes de que cualquiera de los otros relevistas encontrara un hogar.

Sin embargo, la firma de Familia no fue un movimiento universalmente admitido dentro de la organización, según una fuente.

Familia había retrocedido desde su campaña dominante de 2016, y parecía que su tiempo con los Mets había seguido su curso cuando Oakland lo adquirió en julio pasado.

El jugador de 29 años tuvo suficiente apoyo para que el equipo decidiera traerlo de regreso a Nueva York, creyendo que podría ser un complemento sólido para el nuevo cerrador Edwin Díaz. Familia ya no tenía que ser el chico.