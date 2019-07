CIUDAD DE MÉXICO, julio 23 (EL UNIVERSAL).- El gobierno mexicano redujo en 45 días el flujo migratorio hacia Estados Unidos en 36.2%, presumió el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard.

Las decisiones que el gobierno mexicano ha tomado, mencionó, han sido eficaces y así se le hizo saber al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo.

Ebrard Casaubon estuvo en la conferencia de prensa con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se refirió al encuentro que tuvo el pasado domingo con Pompeo, a quien le hizo notar que la migración de centroamericanos, principalmente, se ha contenido. En 45 días Ebrard viajará a Washington para hacer una evaluación, con su homólogo estadounidense, sobre los flujos migratorios.

El funcionario federal destacó que hasta el 7 de junio pasado, cuando Estados Unidos fijó el plazo para que México contuviera la migración y con ello evitar la imposición de 5% de arancel a la exportación de ciertos productos mexicanos, por territorio mexicano cruzaban 3 mil 880 personas a diario, para buscar llegar a Estados Unidos y al 13 de julio pasado ya eran 2 mil 652 cada día.

Para los próximos 45 días, México continuará con el trabajo de contención de la migración hacia Estados Unidos, pero con un elemento añadido: atender el estado que guardan las estaciones migratorias y el trato a los migrantes de Honduras, Guatemala, El Salvador y otros países.

Marcelo Ebrard expuso que la contención migratoria ha consistido únicamente en que México aplique su ley, en donde se especifica cuando una persona ingresa y no registra su entrada o no presenta documentos lo que se tiene que hacer es retornarla u ofrecerle la condición de refugio.

“Nuestra Constitución es la soberanía de México. Malo que estuviéramos haciendo algo que México no aceptara o no estuviese previsto en sus leyes. Suponer que vas a tener buena relación con Estados Unidos y al mismo tiempo tener una situación donde no se registra a nadie que pasa por México, pues eso no sería factible. Aplicar la ley no significa que te subordines a Estados Unidos, ese es un error de interpretación”, apuntó.

El canciller subrayó que la ley en materia migratoria no se cumplió, no había frontera y ahora lo que se hace es organizarla porque es una obligación constitucional. “El que México tenga una frontera no es violatorio de la soberanía nacional; es, al contrario, el cumplimiento de nuestra obligación y me parece que eso está muy claro, simplemente es revisar la Constitución mexicana”, añadió.

Al referirse al tema de tercer país seguro, Ebrard puntualizó que es algo que México seguirá sin aceptar y ello no estuvo en la mesa de conversación con Pompeo. El encargado de la política exterior dio a conocer que en esta semana el comisionado del Instituto Nacional de Migración dará a conocer las nuevas medidas para llevar a cabo obras de mantenimiento y modernización a estaciones migratorias y albergues.

Armas. El encargado de la política exterior se refirió al trasiego de armas y expuso que el número de las que se utilizan en distintos hechos delictivos se ha incrementado. Las autoridades detectaron un alza de 9% en armas pequeñas, de 9% en rifles, de 63% en rifles automáticos y de 122% en las de asalto.

Guatemalan migrant Lety Perez embraces her son Anthony while asking to members of the Mexican National Guard to let them cross into the United States, as seen from Ciudad Juarez, Mexico July 22, 2019. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Es por ello, manifestó, que se pidió a Estados Unidos que entre las dos naciones se lleven a cabo operativos en cinco puntos de la frontera, para detectar y detener el trasiego de armas.

La propuesta mexicana es que instituciones como Defensa Nacional, Marina, Secretaría de Seguridad y Fiscalía General de la República, entre otras, se coordinen con agencia distintas de Estados Unidos y al mismo tiempo se lleven a cabo operativos en los puntos: San Diego-Tijuana, El Paso-Ciudad Juárez, Laredo-Nuevo Laredo, McAllen-Reynosa y Brownsville-Matamoros.

“Le hemos pedido al gobierno de Estados Unidos que se organice un operativo, desde luego ellos en su territorio, nosotros en el nuestro, porque pasar con armas de Estados Unidos a México es ilegal”, mencionó.

“El Chapo”. Cuestionado sobre el intento de México de recuperar bienes y activos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Ebrard reconoció que México no podrá quedarse con todo. Existen, dijo, distintas estimaciones sobre la fortuna del narcotraficante, unas oscilan entre 12 mil y 15 mil millones de dólares, pero no hay una cifra oficial.

Gran parte de las utilidades, añadió, están en Estados Unidos. “Sería muy difícil suponer que de un negocio tan grande de producción, distribución y venta final todo está en México. Eso no es cierto, por supuesto que no”, dijo.