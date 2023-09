Monarcas, campeón torneo de softbol de oficiales académicos

La memoria disminuye si no se ejercita. La vida de los muertos está en la memoria de los vivos. Recuerdo incluso lo que no quiero. Olvidar no puedo lo que quiero”.

Cicerón

“Poder disfrutar de los recuerdos de la vida es vivir dos veces”.

Marcial

El equipo Monarcas de la promoción 2015, apaleó a los Tiburones 2018, los barrió al ganar dos partidos seguidos en la serie final al mejor de tres, para levantar la copa rotativa Confraternidad Militar y Policial al coronarse campeón del torneo organizado por la Liga de Softbol de Oficiales Académicos (Lisoa), en la versión 2023.

Es la segunda vez que los Monarcas llegan primero en la justa, que este año reconoció con la dedicatoria a los oficiales de la promoción Sobrevivientes-2006.



Más Valioso

El lanzador Eudaly Pérez, que ganó ambos partidos, fue escogido como Jugador Más Valioso de la serie, que se desarrolló en el estadio Piloto Hipólito Ureña de la Base Aérea de San Isidro.

Además del trofeo se entregó una medalla a cada uno de los jugadores del equipo campeón.

El equipo campeón está integrado por oficiales egresados de las academias del Ejército de la República Dominicana, Armada de la República Dominicana, Fuerza Aérea de la República Dominicana y la Policía Nacional. Los Monarcas ganaron por primera vez el torneo celebrado en el 2021.



Nocaut

Al compás de 11 imparables, en una ofensiva que encabezaron Carlos Lachapell y Melvin Quezada, los Monarcas vencieron por nocaut a los Tiburones en el primer partido, 16 carreras a dos.



Segundo juego

El segundo juego concluyó con pizarras de cinco vueltas a una. Eudaly Pérez ganó ambos partidos y los perdió Luis Pujols.

Ramírez Lachapell

En la parte ofensiva se destacaron por los ganadores en el primer partido Carlos Ramírez Lachapell, de 3-2 dos jonrones, anotó dos y remolcó cuatro; Yabel José Bueno, de 3-2 un cuadrangular, anotó dos y remolcó cuatro; Júnior Medina, de 2-2, tres anotadas y una remolcada; Franklin Daniel Díaz, un cuadrangular, anotó y remolcó dos.

Por los derrotados los mejores fueron Luis Felipe Alemán que pegó un jonrón.



Melvin

A segunda hora cobraron méritos por los ganadores Melvin Quezada, jonrón y single; Luis Rojas, doble y sencillo cada uno . Por los derrotados Juan Daniel Corona y Alberto Santana, un incogible cada uno.

