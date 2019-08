LOS ANGELES, EE.UU. Manny Mota llegó a Los Angeles Dodgers primero que el hombre a la Luna, en hechos casi simultáneos hace 50 años.

“Wow, wow, hace 50 años, lo que quiere decir que eso fue hace medio siglo”, comentó Mota a ESPN Digital en Dodger Stadium.

“Recuerdo cuando llegué aquí, que [inmediatamente después] el hombre llegó a la Luna. Son gratos recuerdos”, dijo.

Mota, quien pasó a los Dodgers junto a Maury Wills desde los Expos de Montreal el 11 de junio de 1969 -39 días antes de que la misión del Apolo 11 convirtiera a los astronautas estadounidenses Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins en los primeros seres humanos en la Luna-, fue homenajeado antes del partido del lunes contra los St. Louis Cardinals por su 50 aniversario en la organización angelina.

Mota jugó con los Dodgers los últimos 13 años de una carrera de dos décadas que comenzó en 1962 con los San Francisco Giants, luego pasó los próximos 35 años como coach (un récord para Los Angeles) y en los últimos años se ha desempeñado como comentarista de los partidos de televisión en español y con el grupo de veteranos que sirve de enlace entre el club y la comunidad.

Solamente Nick Altrot, quien fue coach por 42 años (1912 y 1953) con los Senadores de Washington, ha tenido un mayor período de tiempo realizando esas funciones para una misma franquicia.

Manny Mota destaca

“Es una bendición. No son todas las personas y todas las empresas que mantienen un empleado por tantos años y yo, gracias a Dios y los Dodgers, he tenido la fortuna y la suerte de permanecer trabajando para esta prestigiosa organización, que me ha tratado con mucho respeto y mucha consideración”, dijo Mota.

“Siempre estaré agradecido de Al Campanis, a quien yo llamaba mi papá blanco. Me trajo en cambio desde el equipo de Montreal”.

Mota agradecido

Manuel Mota destacó que “le agradezco mucho a la familia O´Malley, especialmente a Peter O´Malley, porque ha tratado a mi familia con consideración y mucho respeto”.

El histórico Jarrín

El histórico narrador ecuatoriano Jaime Jarrín, de los Dodgers de Los Angeles y miembro del Salón de la Fama de Coopertowns, destacó que “ha sido un placer muy grande encontrarme en el camino de la vida con Manny Mota, una persona tan fina, con un carácter tan dulce, amable con todo el mundo y un tremendo peloterazo”.

Recordó Jarrín que cuando Mota llegó los Dodgers desde Montreal no se hablaba de él, sino de Maury Wills, que tenía una historia conocida.

UN APUNTE

Mota bateó más de .300

Como jugador, el dominicano Manny Mota bateó .304 en más de 4,200 apariciones al plato y fue convocado al Juego de Estrellas de 1973. Sus 150 hits como bateador emergente se mantuvieron como el récord de Grandes Ligas por dos décadas hasta que Lenny Harris lo quebró en 1999.

En sus 13 temporadas con los Dodgers bateó para .315 en 1,923 turnos, mayormente como emergente de lujo.

En la Liga Dominicana es el líder de bateo de todos los tiempos, con promedio de .333 y ganó varios campeonatos como mánager.