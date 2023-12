Muerto el perro, se acabó la rabia

La semana pasada “tembló la tierra” en los predios del ensanche La Fe de esta Capital, cuando el abogado Julio César de la Rosa Tiburcio, denunció en su cuenta X a través de Twitter, que la Federación Dominicana de Peloteros Profesionales había vendido ilegalmente unos terrenos del Estado, que le habían sido asignados.

Dijo que la venta ilegal sobrepasa los 100 millones de pesos.

No precisó en su denuncia,aunque pidió que se investigara, el tipo de ilegalidad, tampoco mencionó de dónde obtuvo la información.

Dos días después, con claridad meridiana, el comité ejecutivo de la Federación de peloteros que encabeza el ex infielder Erick Almonte, defendió la honestidad de ese organismo ante la supuesta negociación ilegal de los terrenos.

Almonte dijo textualmente: “La venta del terreno es un hecho y el pago sobrepasa los 100 millones de pesos, de los que recibimos 25 millones”.

Las declaraciones del Sindicato de Peloteros tranquilizó a la opinión pública que se interesó por la situación desde que apareció la denuncia.

Me encontraba entre los que no creían la misma, pues me hice el juicio de que ninguna empresa, o persona en particular, como contraparte del negocio, iba a invertir 100 millones de pesos, en una venta y compra ilegal. Los abogados del gremio de los peloteros, Enrique Vallejo y Manuel Rodríguez fueron muy claros en explicar que “el proceso de venta es legítimo” y dijeron que el pago de avance está depositado en la cuenta de la entidad y los 75 millones restantes, se recibirán en pagos parciales.

En tiempo prudente llegó la aclaración, porque la denuncia se regó a más de 200 kilómetros por segundo, lo que ponía en “tela de juicio” el buen nombre de esa entidad que agrupa a hombres ejemplos de la

juventud más sana de nuestro país.

Su presidente Erick Almonte estuvo acompañado en la rueda de prensa de los ex peloteros Octavio Dotel, Esteban Germán y Angelo Jiménez.

El abogado Manuel Rodríguez, volvió a hacer uso de la palabra en el encuentro con la prensa y su audio que capté en las redes sociales, dice que la venta del terreno se hizo;conforme a toda la transparencia y conforme a los estatutos sociales de la Federación ;, Y, precisó que. el artículo principal que le da ese poder a la junta directiva del Sindicato es el 28, aunque no aclaró de dónde es el mismo.

Lo interesante de todo esto, es que después del aclarando de la Federación de Peloteros, el abogado denunciante Julio César de la Rosa Tiburcio, no ha insistido, lo que también pone claro, que no hubo mala intención, sino que planteó el tema, más por “preocupación” que por cualquier otra cosa.

Quedó en el aire, el lugar de ubicación de los terrenos y que la dirección de la Federación solicitó esos terrenos al Estado. De todas maneras, complace al sector deportivo y la opinión pública el aclarando a tiempo y oportuno de los ejecutivos del Sindicato de Peloteros de República Dominicana.

Muerto el perro, se acabó la rabia, dice un viejo adagio, lo que quiere decir que si cesa la causa, termina con ella sus efectos.

Por: Héctor García

hectorgarciasr@gmail.com