Mujer muere tras matar a su pareja y arrojar hijas en carretera “por el eclipse”

La tuitera y experta en astrología Danielle Cherakiyah Johnson, de 34 años, murió el pasado lunes al estrellar su Porsche SUV contra un árbol, luego de apuñalar mortalmente a su pareja en su apartamento de Los Ángeles y arrojar a sus dos hijas del vehículo en movimiento a la autopista, matando a la más pequeña.

La policía afirma que Johnson realizó varias publicaciones en X (anterior Twitter) con el apodo de “Ayoka”, en los días previos al hecho, que comenzó horas antes de que el eclipse alcanzara su punto máximo en el sur de California.

“Este eclipse es el epitoma de una guerra espiritual. Protéjanse y a su corazón en el lugar correcto. El mundo está cambiando ahora mismo y necesitan tomar una posición, el momento de hacerlo es ahora mismo. Manténganse fuertes, lo lograrán”, escribió.

Aunque los detectives han revisado los mensajes de Johnson, estos no consideran que el eclipse fuera un factor precipitante o contribuyente a los asesinatos “porque simplemente no sabemos por qué hizo lo que hizo”, dijeron a The Associated Press el miércoles.

“Hemos tomado todos los datos que hemos podido, pero sin poder entrevistarla y sin tener algo más tangible que un post en X, no sé cuánto peso se le puede dar a que alguien (diga) que hay un apocalipsis y atribuirlo a uno de los asesinatos más horribles que hemos tenido en Los Ángeles”, dijo el jefe de la unidad de homicidios que investiga el caso.