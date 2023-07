Muro fronterizo con retraso y familias exigen Gobierno pague por sus tierras

Aunque se observan avances en los trabajos del muro perimetral inteligente que construye el Gobierno en la frontera, por la provincia de Dajabón, respecto a meses anteriores, la obra se nota atrasada y con poco personal y máquinas trabajando, además de que la vigilancia militar ha disminuido significativamente en el área de la comunidad de La Bomba.

La pared de concreto armado que tiene una extensión de unos 5.8 kilómetros, entre las ciudades de Dajabón, del lado dominicano, y Juana Méndez (Quanaminthe, del lado haitiano), ya tiene cuatro niveles de construcción. En primer lugar está la pared solo de concreto de unos cinco pies de altura.

Torre de vigilancia del muro a medio construir. En esta foto tomada el martes en horario laborable no se ve a ningún trabajador. Jorge González

En otro nivel ya están los tubos de acero que serán el soporte a la malla ciclónica que servirá para extender la seguridad a unos 10 pies de altura, luego hay un gran tramo con malla ciclónica y en otra etapa se observa que no tendrá maya de metal, sino barras de seguridad tramo también amplio.

Por no estar terminada la verja aún no se observan las puertas de seguridad, las torres de vigilancia, no han colocado el alambre tipo trinchera que culminara con la verja, y además las vías de patrullaje están a medio hacer, se esperaba que estuviera concluida de un todo en una primera etapa hace dos meses.

Una de las puertas de acceso y una torre se ven junto a la pared con malla ciclónica. Jorge González

Terminación muro

Hay que destacar que el presidente Luis Abinader en su discurso de rendición de cuentas en el salón de la Asamblea Nacional el 27 de febrero pasado, informó que sería en mayo próximo (pasado) cuando estaría concluida la primera etapa de la verja de seguridad que construye el Gobierno a lo largo de la frontera con Haití.

“Y uno de esos objetivos estratégicos que generan un amplio consenso es el de la construcción de la primera fase de una valla fronteriza, de la que durante el pasado año 2022 se comenzaron a construir 54 kilómetros, en las zonas de mayor población, que estarán terminados el próximo mes de mayo”, dijo entonces Abinader.

Muro fronterizo entre las ciudades de Dajabón y Juana Méndez. Jorge González

Este muro que se levanta para evitar el robo, contrabando, trasiego de personas, entrada de delincuentes, tráfico de armas, drogas y vehículos, además el contrabando de mercancías fue iniciado en febrero de 2022 en las zonas pobladas y sensibles de la línea fronteriza al mismo tiempo en 6 puntos ubicados en las 5 provincias que tienen frontera con Haití.

Aumentan quejas de dueños de las parcelas

Unas tres familias dueñas de terrenos donde se construye la verja perimetral en los sectores de La Sal y La Bomba, del municipio Dajabón, se quejan de que no han recibido el pago por sus tierras y que ahora el Gobierno quiere pagarles solo a 30 pesos el metro de tierra y no 500 pesos como se había acordado y ya pagados a los dueños circundantes.

Representantes de las familias Ureña, Peña y Canela se quejan de que el Gobierno en representación del ministro de Defensa, teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa y el general encargado del muro ahora quieren estafarlos con sus tierras ya que el presidente Abinader dijo que se les pagaría a 500 pesos el metro cuadrado de tierra y ahora quieren pagarlo a 30 pesos.

“Para mí lo que ha hecho el Estado con los Canela y mi persona, Diego Peña es una estafa, por que coger 135 tareas de tierra que yo tengo y tirarle un muro entregándole 60 tareas con todo y río a los haitianos, que puedo yo recuperar después de ese muro hecho, para ellos no es nada, a mí lo que se me ha hecho es una estafa”, expresó Diego Peña, propietario.

Primera etapa muro

El primer tramo del muro es construido en la provincia Dajabón, desde la pirámide 21 hasta la 41, con una longitud de 23.4 kilómetros; el tramo 2 se levantará desde la pirámide 49 hasta la 69, con una longitud de 25.3 kilómetros, hasta ahora en esta primera etapa solo hay 5.8 kilómetros de construccion. Esta primera fase seria completada en 9 meses a un costo que sería superior a 1,750 millones de pesos, ahora se habla de 2,100 millones de pesos.

Construidos

Se han construido 24.9 kilómetros de hormigón en las cinco provincias fronterizas. En el caso de Montecristi y Dajabón, que comprenden una longitud de 25.3 kilómetros, se han construido seis torres de vigilancia de las 11 pautadas para todo el largo.