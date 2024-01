En los Premios Emmy 2024 se homenajeó la memoria de Matthew Perry, de la icónica serie “Friends”, pero sus ex compañeros de elenco Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow y David Schwimmer, no asistieron.

“Muy pronto”

Los productores de los Emmy, Jesse Collins y Jeannae Rouzan-Clay, dijeron a The Hollywood Reporter que “Ya habíamos hablado de ello. Pero me imagino que, por su parte, están de luto por alguien que todavía estaba muy cerca de ellos. No puedo hablar por ellos, pero todos tenemos que respetar que eran su propia familia”, explicó. Rouzan-Clay dijo que la tragedia “aún está muy fresca para ellos”, y Collins añadió que “probablemente fue demasiado pronto”.

Estatus “EGOT”

El cantante y pianista británico ganó un premio Emmy Elton John al mejor especial de variedades (en vivo) por “Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium”, un documental de concierto de tres horas que se transmitió por Disney +.

Ha ganado todo

John dijo que se sentía “increíblemente honrado” por unirse al grupo de élite de ganadores de EGOT que ganaron premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony. “El viaje hasta este momento ha estado lleno de pasión, dedicación y el apoyo inquebrantable de mis fans en todo el mundo”, dijo Elton, de 76 años, en un comunicado después de ganar su trofeo. El artista tiene cinco premios Grammy, dos premios Oscar además de un Tony por su música original en “Aída”.

Largo beso

The Bear, comedia dramática basada en el entorno de un restaurante y cocina de Chicago, producida por Hulu y FX, celebró múltiples triunfos en la entrega de los Premios Emmy, lo que provocó que dos de sus actores se dieran un largo beso.

10 segundos

El actor Ebon Moss-Bachrach, quien interpreta al personaje de Richard “Richie” Jeromovich, y había ganado previamente el premio a Mejor Actor de Reparto en Serie de Comedia, interrumpió el discurso de agradecimiento de Matty Matheson con un inesperado beso en los labios que duró aproximadamente 10 segundos, provocando aplausos, risas y el asombro del público. Tras la intensa muestra de afecto, Matheson expresó con sencillez: “Te amo Ebon”.