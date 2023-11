Tras la sentencia de un tribunal de San Francisco de Macorís que prohíbe la huelga en las escuelas a la ADP no le quedó más que ceder. ¿Se asustaría?

Con las encuestas comienzan los dolores de cabeza para candidatos y estrategas. ¿Qué traerán las otras, que de seguro están en carpeta?

La campaña electoral no ha entrado en calor, se siente todavía fría, y no parece que sea por el cambio de clima. ¿Cuáles serían las razones?

El director de la Digesett no las tiene fácil con las quejas contra los agentes que operan las intersecciones en sustitución de los semáforos. ¿De acuerdo?

Al ser electo por sexta ocasión para dirigir el Colegio Médico, Waldo Ariel Suero se afianza como líder en el gremio. Aun sea con sus huelgas.

No es por nada, ¿pero no se pueden remolcar los vehículos que se estacionan en las aceras o en tramos prohibidos, si es que no tienen licencia para hacerlo?

Advertir que el petróleo podría cotizarse entre 140 y 157 dólares el barril produce pánico. Y más si lo hace la Cepal. ¿O no es así?

Donald Trump estuvo tan furioso en el juicio por supuesto fraude fiscal que un juez lo amenazó con expulsarlo del tribunal. Así de simple.