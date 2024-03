¿No tenemos miedo?

Son muchas las ocasiones en que hemos hablado de la valentía y firmeza del pueblo dominicano, que es el único deAmérica que desde los inicios de la Conquista se ha enfrentado en la Génesis de su nacimiento, en su territorio en la primera etapa, en la cual Enriquillo con su actitud de hombre sin temor alguno enfrentó los españoles y obligó al Rey de España a enviar un emisario especial que viniera a Santo Domingo a conversar con el Fundador de la Escuela Militar para buscar un acuerdo pacífico que ha quedado como ejemplo eterno de la firmeza y la dignidad de los dominicanos, que no pueden dejarse irrespetar por Organismos Internacionales y por funcionarios de esos organismos como la Organización de las Naciones Unidas, (ONU) y la irresponsable Organización de los Estados Americanos, (OEA).

El ciudadano Presidente de la República Luis Abinader Corona, dijo en declaraciones públicas que nuestro país no iba hacer refugió permanente de los habitantes del “Conglomerado Humano”, reconocido equivocadamente como la república de Haití, que no es república, ni Estado, que es una amenaza permanente para la tranquilidad y el desarrollo económico de nuestro pueblo.

El presidente Abinader dijo que la función de él era primera que nada defender la soberanía, la independencia y la dignidad de los dominicanos, y la respuesta que le dieron funcionarios de la ONU, fue una falta de respeto a la valentía y la dignidad de los dominicanos. En un reporte sobre la situación de Haití, una agencia de la ONU, destaca los problemas de tráfico de personas entre los dos países que ocupan la isla de Santo Domingo.

Una llamada “agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR, ha publicado un documento en el que pide a la República Dominicana la urgente acogida de los haitianos que huyen de su país, en un infame y atrevido documento de 106 páginas, acusa a la RepúblicaDominicana de repatriar haitianos”, “con poco respeto de los derechos humanos”. En ese documento se habla sobre la situación de los habitantes de Haití.

ACNUR, hace una serie de acusaciones a la República Dominicana y la acompaña de supuestos datos que dicen que son específicos y señala que 154, 333 mil haitianos fueron repatriadospor la fuerza desde la República Dominicana en el año 2022, y nos responsabiliza porque están atrapados entre la violencia y el hambre, violencia y hambre que cada día que transcurre es mayor.

No sabemos qué decisión va a tomar frente a esta falta de respeto, elPresidente de la República, que es el Jefe del Estado Dominicano y que tiene que comprender como expresión formal del Estado que ha reclamado que se debe respetar la soberanía, la independencia, la dignidad y la valentía de los dominicanos.

No tenemos miedo ni lo hemos tenido nunca, orgullosos nos sentimos de el decoroso comportamiento de los dominicanos en las situaciones más difíciles de su vida, como no han padecido otros pueblos de América, que ha servido de ejemplo reconocido públicamente por voceros de los países que conforman América. Presidente Abinader, con el respeto que usted se merece como mandatario de la Nación, no se deje faltar el respeto por quienes no les importa el destino de nuestro pueblo.