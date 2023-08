Obsesionada

La fiebre por parecerse a la famosa muñeca Barbie ha llegado muy lejos para una actriz trans iraquí que se ha hecho más de 40 intervenciones quirúrgicas, en una obsesión por para parecerse a la muñeca rubia, después del estreno de la famosa película.

Barbie iraquí

Dalia Naesam, quien se hace llamar “Barbie iraquí” y que se describe en las redes como actriz e influencer, ha gastado miles de dólares en su obsesión por parecerse a la muñeca de Mattel. Ha invertido millones de dólares en numerosos procedimientos estéticos tanto en el rostro como en el cuerpo. Los cibernautas han sido muy crueles con las burlas hasta el punto que tuvo que desactivar los comentarios de instagram. Sean ustedes el jurado y digan si se parece o no a la Barbie.

Beneficiada

La gente le saca provecho a todo, incluso a los peores momentos. En esta ocasión el más beneficiado en el incidente protagonizado por Cardí B y una fanática que le lanzó una bebida mientras está cantaba es la empresa de sonido Wave.

La subasta

Resulta que Scott Fisher, propietario de dicha empresa, está subastando el micrófono con qué la artista golpeó a la fanática. La subasta inició con USD$30,000 y las propuestas, hasta el momento van por la módica suma de 94,700, dolares. Lo bueno de esto es que los beneficios de la venta del micrófono serán donados a dos entidades benéficas: Friendship Circle Las Vegas y Proyecto del Guerrero Herido. Lo importante de este impase es que alguien va a salir beneficiado.

Muy lejos

¿A qué nivel puede caer una artista para poder promocionar un tema? Pues la cantante Natti Natasha ha demostrado que muy lejos, pues su nuevo tema ha dejado a todos con la boca abierta con las letras e imágenes del video que lo acompaña.

Lo dudan

Luego de filtrarse audios y una fotografía de la cantante con alguien que no era su pareja Raphy Pina; Natti estrenó ayer un tema que muestra que la alegada infidelidad fue una estrategia de marketing. Pero al parecer sus fans no están convencidos de esto, pues muchos dudan que haya sido promoción, afirmando que el tema se hizo “a la carrera” para tapar el supuesto desliz, alegando que no tiene la calidad audiovisual ni musical a la que los tiene acostumbrados. Bueno…