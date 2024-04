Omar dice no ha tenido que valerse de nadie para destacar en campaña

Santo Domingo.- El diputado y candidato a senador de la Fuerza del Pueblo (FP) por el Distrito Nacional, Omar Fernández, dijo este miércoles que una de las principales diferencias que existe entre su candidatura y la de otros aspirantes es que no ha tenido que valerse de nadie en los afiches de campaña para destacar o verse como un “desprendimiento de una figura” para obtener votos.

“Mi propósito en esta campaña además de ganar, evidentemente, es que la gente tenga un por qué y un para qué votar por Omar Fernández y eso es lo que yo creo que contrasta y distingue tanto esta candidatura, ya que si se da cuenta en todos mis afiches estoy solo yo”, explicó.

Omar Fernández durante el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio

De esta manera el candidato respondió a las recientes declaraciones emitidas por el candidato al mismo puesto por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Guillermo Moreno, quien dijo que Omar no sale en fotografías o en actos públicos con su padre, el expresidente Leonel Fernández, para evitar ser afectado por la alta tasa de rechazo que tiene el exmandatario.

“Yo me siento profundamente orgulloso de ser hijo de mi padre y tengo mucho de él. La razón fundamental por la que no nos han visto tanto juntos es porque yo tengo una obligación de tipo local y la de él es nacional. Tanto su campaña como la mía requieren de mucho esfuerzo y presencia donde nos corresponde estar”, consideró.

En palabras del joven diputado, un punto que sí llama bastante la atención es que el presidente de la República este asumiendo con tanta vehemencia la candidatura del aspirante oficialista a la senaduría en el Distrito Nacional.

“Uno no se descuida, uno no se confía, pero imagínese usted lo que es tener al presidente de la República de frente. Yo me apunté para competir con un candidato a senador, no con el presidente, pero también creo que de alguna manera eso pone en evidencia la realidad de esa candidatura, y es que tienen que hacer de todo para ver como encienden”, señaló.

Omar Fernández

En ocasiones anteriores el también candidato presidencial por la FP, Leonel Fernández, se había referido al tema, señalando que su hijo se vale por sí mismo y, por tanto, no requiere de su ayuda en sus aspiraciones por la senaduría del Distrito Nacional, contrario a Guillermo Moreno, que si requiere ser apoyado por Luis Abinader.

Asimismo, Omar externó su deseo de que los ciudadanos se presenten el próximo 19 de mayo a las urnas debidamente edificados y con criterios de por qué y para qué votar por el candidato de su preferencia. “Ese es el desafío más grande que tenemos los políticos, intentar convencer e intentar persuadir, pero sobre todo, elevar la calidad de representación que hoy tenemos en un espacio tan importante como es el Congreso Nacional”.

Renuncias del partido

Al emitir su opinión sobre la renuncia de la Fuerza del Pueblo del actual alcalde de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, así como de otros dirigentes, Omar dijo que son casos lamentables ya que se busca que los compañeros se mantengan firmes en los partidos políticos, sin importar que hayan ganado o no en sus pretensiones electorales.

Desde la izquierda: Josefina Pimentel, secretario de Educación FP; Manuel Fermín Cabral, asesor legislativo FP; José Alfredo Corripio, empresario; Omar Fernández, candidato a senador por el Distrito Nacional; José Monegro, director de El Día y Cristina Lizardo, candidata a senadora por la Alianza Rescate RD.

“Yo creo que cuando se está dando pasos desacertados en política, cuando se anda brincando de un partido a otro, pierdes credibilidad, legitimidad, atención, respeto, prestigio. Esas cosas que cuestan muchísimo ganarse en política lo puedes perder en un segundo por una mala decisión”, detalló.

“En el caso de Carlos Guzmán creo que se nos fue un gran dirigente de la Fuerza del Pueblo, y aunque creo que fue una decisión desacertada, mis mejores deseos para él”, enfatizó.

El candidato ofreció estas declaraciones al participar en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, en donde también estuvieron presentes Cristina Lizardo, candidata a senadora por el PLD; Manuel Fermín Cabral, asesor legislativo FP; Josefina Pimentel, secretario de Educación FP; Henry Merán, secretario de asuntos legislativos FP; Armando García, enlace en Santo Domingo Oeste PLD; Sheila Brito, miembro del Comité Central PLD; Luis Alberto, coordinador de campaña de Santo Domingo PLD y Alejandro Montás, miembro del Comité Político PLD.