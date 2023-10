Papel informativo de las emisoras de AM en RD

En un ambiente político difícil, en las décadas de los años 60 y 70, República Dominicana vivía momentos históricos en la radio de amplitud modulada (AM), la que ejerció un papel fundamental en llevar información, en una época donde no existía la libertad de expresión.

En los 12 años de gobierno de Joaquín Balaguer, las ondas hertzianas dieron al dominicano, con sus famosos noticiarios radiales, la voz que informaba y acompañaba con valentía al pueblo en la lucha por la democracia.

En ese tiempo, Radio Mil Informando se transmitía a través de Radio Mil 1180 AM. Noticiario Popular de Radio Popular 950 AM. Noti-Tiempo de Radio Comercial 1010 AM y Radio Reloj Nacional de Radio Continental 890 AM. Fueron los informativos en esa frecuencia con una labor social de primacía y trascendencia dominicana. Además que formó a los mejores locutores y periodistas del país.

El primero en surgir, en 1959, fue Noti-Tiempo transmitido por Radio Comercial, propiedad de José A. Brea Peña. Desde sus inicios el informativo radial tenía destacadas voces como Darío Aracena, Johnny Díaz y Reinaldo Balcárcel Vega. Años más tarde llegó a formar parte Magalys Santana y Juan Francisco Veldía.

Te puede interesar leer: José Semorille Reyes precursor de la TV en RD

En sus inicios sólo se limitaban a leer noticias publicadas en los periódicos, controladas por Rafael Leónidas Trujillo.

Con la muerte del dictador se creó en la emisora un departamento de prensa que creó su contenido noticioso, transformando por completo la producción.

El radiodifusor Manuel María Pimentel, propietario de Radio Mil 1180 AM, al fundar la estación, el 14 de mayo de 1962, Joaquín Jiménez Maxwell le surgió la creación de un noticiario para Radio Mil, con la convicción de ser el primero noticiario radial en titular las noticias antes de difundirlas y ser ampliada cada treinta segundos.

Jose Antonio Brea Peña

Manuel María Pimentel

Luis Armando Asunción

Rafael Corporán de los Santos

Joaquín Jiménez M.

Fernando Valerio

Wilfredo Alemany

Pedro Pérez Vargas

Maxwell le plantea el proyecto informativo a María Pimentel. Le gustó la idea y se asociaron para lanzar al aire Radio Mil Informando.

Las voces informativas fueron desde sus inicios, en 1962, Fernando Valerio, Buenaventura Bueno Torres y el radiodifusor radial Joaquín Jiménez Maxwell que también leía noticias.

Pasados los años, en 1976, se integra al informativo Johnny García, además, Wilfredo Muñoz , José Bejarán y el periodista Tony Pérez.

En 1964, Luis Armando Asunción, crea a Radio Reloj Nacional, en Radio Universidad 650 AM, propiedad de Elis Pérez.

En 1965, Radio Reloj Nacional pasa a difundirse por Radio Continental 890 AM, propiedad de Pepe Justiniano Polanco.

Los locutores que confirmaron el estaff de Radio Reloj Nacional fueron Wilfredo Alemany y Manuel A. Redondo.

En el año 1976, el empresario Rafael Corporán de los Santos surge con su innovador espacio noticioso Noticiario Popular, a través de Radio Popular, 950 AM.

Las voces informativas desde sus inicios fueron Pedro Pérez Vargas, Norma Santana y Juan Francisco Verdía. Luego se íntegro Eduardo Santana que todavía se mantiene leyendo en el noticiario.

Finalmente haré mención de otros informativos que se mantuvieron pero por corto tiempo en algunas emisoras de amplitud modulada.

El Mundo al Día por Radio televisión Dominicana, radio 620 AM. Informativo Cordillera por Radio Santo Domingo que le fue cambiado el nombre, por poco tiempo, por Radio Cordillera.

Noticiario W Radio Guarachita, 690 AM. HIZ informativa de HIZ 730 AM. Niti-Siempre Cristal, Radió Cristal 710 AM.

Asimismo, Clarín Informativo, Radio Clarín 860 AM. Radio Reporte, La Voz del Trópico 790 AM. Cadena de Noticias, Radio Central 1040 AM. Y Radio Noticias, Radio HIN, 1220 AM.

Virgilio Lora Gómez

virgiliolora544@gmail.com

El autor es periodista.