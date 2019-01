La utilización del voto electrónico será uno de los temas principales de debate entre la Junta Central Electoral (JCE) y los partidos, de cara a la celebración en octubre de este año de las primarias internas simultáneas para elegir los candidatos a cargos electivos para las elecciones de 2020.

Dirigentes de los cinco partidos que celebrarán primarias simultáneas consideran posible usar ese método de votación, pero afirman que es un tema a debatir con mucho cuidado.

El presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, abordó ayer por primera vez el tema en una reunión con dirigentes de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Revolucionario Moderno (PRM), Revolucionario Dominicano (PRD), Alianza País (Al País) y Opción Democrática (OD).

El doctor Manuel Hernández Peguero, delegado técnico del PLD ante la JCE, consideró que la gran cantidad de candidatos que participarán en las próximas elecciones amerita un sistema de votación electrónico.

“Sería complejo e imposible dar los resultados de inmediato”, precisó al salir de la reunión donde la JCE presentó las bondades del voto electrónico.

José Ignacio Paliza, presidente del PRM consideró “interesante” la plataforma electrónica presentada por el organismo electoral.

Sin embargo, indicó que “es una plataforma que no hemos probado, que no hemos auditado, que no hemos fiscalizado sus procesos, no hemos probado sus procesos”.

“El PRM requiere de tiempo para poder externar una opinión más acabada sobre la implementación de un sistema de sufragio diferente al tradicional”, señaló el senador Paliza, presidente del principal partido de oposición.

Guillermo Moreno, presidente de AlPaís, manifestó que “hemos sido testigo del voto electrónico y debemos confesar que a mí, y creo que para muchos de los partidos, se ha mostrado más luces que sombras”.

Manifestó que para despejar las dudas que pudieran tener las organizaciones políticas en cuanto a ese sistema de votación electrónica, los técnicos de los partidos y de la JCE se mantendrán en sesión permanente, estudiando esa posibilidad.

A la reunión con el organismo electoral asistieron, además, Carolina Mejía, secretaria general del PRM; Orlando Jorge Mera, delegado político de esa organización; Tony Peña Guaba y Janet Camilo, del PRD y Minou Tavárez Mirabal presidente del partido OD.