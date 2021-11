En reciente actividad organizada por el Instituto Interamericano para la Democracia, el periodista dominicano y ex corresponsal de guerra Oscar Haza, realizó una pertinente defensa del presidente Luis Abinader por su rol ante la crisis haitiana y su llamado a la comunidad internacional para acudir en su auxilio.

La misma fue motivada ante desafortunados ataques externados en dicho forum por la profesora haitiana Marie Flore Lindor contra la República Dominicana y el jefe de Estado basados en desinformaciones históricas que no nos sorprenden ya que la gratitud no ha sido una constante en sectores de ese sufrido pueblo, que no es culpable de las acciones de sus elites y liderazgos fallidos.

En su intervencion el periodista Haza manifestó que la prioridad del presidente dominicano obedece a su compromiso con el pueblo dominicano de preservar la seguridad del pueblo dominicano, ya que hoy Haití está en manos de una serie de bandas de narcotráfico, de crimen no organizado sino desorganizado, que ante esa falta de control de las autoridades haitianas es que el presidente Abinader tomó la medida de desplegar soldados en la frontera para evitar que la desestabilización llegue a la República Dominicana, que tiene sus problemas.

Lo que ha dicho el presidente Abinader ante la asamblea general de las Naciones Unidas es que la República Dominicana no tiene la capacidad por ser un país pobre, tercermundista, de aceptar, de asumir la tragedia de un estado fallido que existe en Haití.

Cuestionó también como la comunidad internacional ha dejado a dominicana lidiar prácticamente sola con lo que ocurre en la vecina nación. Le ripostó que el origen de la pobreza de Haití no ha dependido de los dominicanos, citando primero la guerra civil entre Petion y Christophe en 1811 que devastó esa economía, tambien la multa enorme impuesta por Francia para decretar su independencia que terminó de ser pagada en 1934 y hoy Francia no quiere asumir su papel histórico.

La deforestación, entre otros males no han sido culpa de los dominicanos, por el contrario Haiti nos intervino militarmente durante 22 años.

Expresó que el problema de Haiti es estructural no coyuntural y para resolver esta problemática la comunidad internacional debe trabajar en ese sentido, pacificar, reordenar sus estructuras y su economía, no actuar con paños tibios, favoreciendo la vez la implementación de un fideicomiso.

Muy acertada y pertinente defensa del periodista Oscar Haza de nuestro pais y del papel desempeñado por nuestro presidente Luis Abinader ante la crisis Haitiana, mostrando liderazgo y determinación junto a un pueblo unido que lo respalda.