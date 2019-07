CLEVELAND. En uno de los Derbies de Home Run más salvajes de todos los tiempos, Pete Alonso venció a su compañero novato Vladimir Guerrero Jr. para ganar la corona en Progressive Field en Cleveland.

Alonso venció al favorito local Carlos Santana en la primera ronda y luego al Ronald Acuña Jr. de Atlanta en las semifinales.

En la primera ronda, Guerrero estableció un récord de jonrones en una sola ronda, profundizando 29 veces para vencer a Matt Chapman. En las semifinales, Guerrero empató su propio récord, pero Joc Pederson hizo lo mismo y se necesitaron tres desempates para separar a los dos. Por la noche, Guerrero terminó con 91 jonrones.

“Eso fue una maravilla. Oh, Dios mío, fue una maravilla”, dijo Alonso durante una entrevista posterior al juego después de su victoria. “Lo recordaré por el resto de mi vida”.

Al ganar el evento, Alonso gana un bono de $ 1 millón que complementará su salario base de $ 555,000.

Alonso también se convierte en el tercer novato en ganar el Home Run Derby: el co-campeón Wally Joyner en 1986 y Aaron Judge en 2017.

Final

No. 2 Pete Alonso vs. No. 8 Vladimir Guerrero Jr.

Guerrero – 22 HR – 463 pies más largos: Incluso después de todos esos cambios extra en los desempates semifinales, Guerrero continuó aplastándose en la final. Después de terminar el tiempo regular con 20 jonrones, agregó dos más en tiempo extra. Termina la noche con 91 jonrones.

Recorrió el más largo de los batazos de Pete Alonso, quien en la final disparó 23. Se marchó con una bomba con 20 segundos restantes para vencer a Vladimir Jr.