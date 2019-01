SANTO DOMINGO.- Un hermano que se querelló por una estafa de 30 millones de dólares contra el exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisora de Obras del Estado (OISOE), Miguel Pimentel Kareh, pidió hoy a la Fiscalía del Distrito Nacional darle curso a una solicitud de reconversión de acción pública a privada, para que sea el actor civil quien lleve directamente el proceso y la investigación.

Víctor Eduardo Pimentel Kareh denunció que hace más de un año que la Fiscalía está apoderada de esa querella contra su hermano y que el Ministerio Público no ha dado curso a la misma, por lo que solicitó su conversión.

Durante una rueda de prensa ofrecida hoy en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva , el querellante a través de su abogado Tomás Castro explicó que el Ministerio Público ha manifestado cierta negligencia con el caso, porque ni siquiera ha dado respuesta a la solicitud de conversión de la querella, lo que ha dejado el proceso en un limbo jurídico.

Dijo que han intimado al Ministerio Público para que decida sobre la solicitud planteada y que el mismo no ha dado respuestas.

“Evidentemente que esto se encierra dentro de lo que es la impunidad que campea en la justicia dominicana amparada en las gestiones de un ministerio público que no actúa siempre y cuando la gente que esté comprometida con esos hechos sea un funcionario o persona vinculada al Gobierno”, precisó.

Denunció que el demandado Miguel Pimentel Kareh ha adelantado que la Fiscalía va a archivar el caso, por lo que entiende que el exfuncionario está siendo protegido por el Ministerio Público y confió en la imparcialidad con que se maneja el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez.

“Porque nosotros nos vamos a encargar de demostrar que los hechos establecidos en la querella se materializaron, sin embargo, el Ministerio Público no responde”, adujo Castro.