El ex pelotero de Grandes Ligas Octavio Dotel comparecerá mañana por ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, para ser escuchado ante una demanda de una señora que exige la devolución de la villa por la cual el Ministerio Público lo involucró en el caso de César Emilio Peralta (César el Abusador).

Dotel fue citado por la juez suplente del citado tribunal, Yanibet Rivas Méndez, a los fines de ser oído en la demanda de la señora Eridania del Carmen Jorge.

Jorge exige la devolución de la villa que el Ministerio Público le incautó a Dotel en Casa de Campo, La Romana. La defensa de Dotel, encabezada por Manuel Sierra, dijo que con eso se demuestra claramente que la villa no es del César el Abusador como se quiere alegar, sino de la señora Jorge.

Sostuvo que fue en realidad con la señora Jorge que su cliente hizo negocio y no con César el Abusador. Dotel junto al también pelotero Luis Castillo hicieron un préstamo a la señora Jorge con garantía de la citada villa.