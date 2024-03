Playas Grande y Chiquita: 2 paraísos encumbrados en Luperón, Puerto Plata

La playa Grande y la playa Chiquita a pesar de lo poco conocidas que son en República Dominicana, son muy famosas en Luperón, municipio de la provincia de Puerto Plata, sobre todo su fama se debe a que todavía son lugares de mínima concurrencia por lo que se les puede calificar de costas vírgenes y muy íntimas.

Playa Grande

Playa Grande es una hermosa costa ubicada en el municipio de Luperón, un lugar con una bella vista, arenas blancas y finas, y una suave brisa que convierte el intenso sol en una cálida caricia por lo que es ideal para pasar un buen momento con amigos, familiares o pareja en la orilla del océano Atlántico.

Playa Grande es un lugar íntimo para pasar en familia, aunque el fuerte oleaje no impide que cientos de bañistas la usen con frecuencia./Foto Jorge González

A pesar de tener un oleaje un poco fuertes, es muy buena para bañarse y disfrutar de un ambiente acogedor. Es limpia y de fácil acceso, aunque en la actualidad son pocos los negocios que hay en la zona que puedan brindar las comodidades de otras costas de la región, si se lleva todo lo necesario de seguro se pasara unas buenas vacaciones.

Si se busca un litoral tranquilo, virgen y apartada, esta es una buena recomendación, aunque hay que destacar que la playa tiene algunos inconvenientes como lo son lo solitario del lugar, y que una parte de la playa tiene muchas rocas por lo cual es en lugar que hay que tener mucho cuidado con los niños y personas de edad.

Los fines de semana, fines de semana largos y días feriados en verano principalmente es muy concurrida por lo que se habilitan algunos negocios que ofrecen las comodidades de baños, aparcamiento gratuito, y sobre todo el servicio de bebidas y comidas.

Aunque no es su especialidad las condiciones climáticas de viento y oleaje la hacen en una buena opción para practicar algunos deportes acuáticos pocos exigentes y otras diversiones al aire libre, así como descansar y tomar el sol.

Playa Chiquita es un lugar poco conocido, pero paradisíaco en Luperón, Puerto Plata./Foto Jorge González

Playa Chiquita

Haciendo honor a su nombre, por su poca extensión Playa Chiquita también localizada en la bahía de Luperón perteneciente a la provincia de Puerto Plata, es un lugar muy bello, límpido y muy tranquilo donde de seguro pasar un día de playa o picnic sería una experiencia inolvidable por las excelentes condiciones del tiempo.

Con un clima perfecto (viento, sol, oleaje) este arenal es un espacio casi quimérico y muy bien cuidado. Sus aguas azul turquesa son parte esencial de la belleza del lugar en donde los turistas locales y foráneos disfrutan de la tranquilidad que ofrece esta orilla.

Aquí nadar en familia es una bella y agradable experiencia gracias a sus aguas de profundidad gradual actas para niños con el cuidado de sus padres; y para los adultos que quieran más profundidad para disfrutar de la natación o algún deporte solo deberán adentrase a mayor distancia de la orilla.

A diferencia de playa Grande y a pesar de estar no muy lejos la una de la otra estano está identificada, no tiene vía de acceso y no tiene lugares para comer, tomar o hacer algunas que otra necesidades por lo que todo se hará de forma convencional.

Playa Grande y playa Chiquita tienen en común, por estar en el mismo trayecto, una extensa área de vegetación y formaciones rocosas, haciéndola a parte de lugares íntimos, costas rústicas muy propicia para los amantes de la naturaleza y que disfruten dormir bajo la luna y las estrella en casa de campaña.

Ver el cielo de noche en un día cualquiera desde aquí es una experiencia deslumbradora ya que se pueden ver miles de estrellas y constelaciones como si se observaran l través de una pantalla de un gigantesco televisor de plasma.

