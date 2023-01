PLD y FP respaldan ley aprobada Senado

Los voceros de los bloques de senadores de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo (FP) afirmaron esta mañana que la reforma a la Ley 15-19 Orgánica del Régimen Electoral aprobada en el Senado es lo posible en estos momentos y que ese es el sentir de las organizaciones políticas.

Iván Lorenzo y Dionis Sánchez, respectivamente, recordaron también que sus partidos se retiraron de las discusiones del Centro Económico y Social (CES) porque nunca estuvieron de acuerdo con los topes a los gastos de campaña, la paridad de género y los tiempos de campaña.

Coincidieron además en que si se cambia el proyecto habría que esperar la próxima legislatura que comienza el 27 de febrero, porque entonces tendría que volver a ser conocido por los senadores y no daría tiempo pues la presente legislatura concluye el día 12 de este mes.

Reunión ayer de la Comisión Especial que estudia el proyecto de modificación de la Ley Electoral con el pleno de la JCE. Los voceros del PLD y la Fuerza del Pueblo dicen que si se cambia la normativa habría que esperar la próxima legislatura de febrero. fuente externa

Lorenzo, quien además es miembro del Comité Político del PLD, dijo que «en definitiva ese es el sentir de los partidos y hay que respetar la voluntad de los partidos que son las instituciones que fortalecen la democracia con su participación»

«La realidad mundial indica que los cambios tienen que ir haciéndose paulatinamente, los cambios no se pueden hacer brusco, nosotros estamos avanzando, nosotros nos estamos adecuando y creo que se ha avanzado considerablemente», dijo el dirigente peledeísta.

Dijo que aunque la Constitución le asigna la facultad a la Junta Central Electoral de someter iniciativas, el Congreso es soberano y es órgano que tiene la última palabra con relación a lo que se plantee con relación a proyectos de ley.

Agregó que bajo los principios de soberanía del Congreso, los senadores están legislando para la mayoría de los dominicanos.

Informó que en el tema de la paridad de género se dejó como estaba que los hombres no obtuvieron ni más del 60 por ciento, y las mujeres que no tuvieran menos del 40 por ciento de los cargos electivos.

Dionis Sánchez

De su lado Sánchez, vocero de la Fuerza del Pueblo, aseguró que la decisión del Senado es lo que se pudo lograr en estos momentos en cuanto a la reforma a la Ley Orgánica del Régimen Electoral.

«En el Centro Económico y Social no hubo ningún consenso, ahí hubo una retirada y lo que se estaba era perdiendo el tiempo, y por eso la Junta atinó y nos llamó y presentó el proyecto directamente al Congreso, que precisamente lo que se esperaba era que después de un conclusión en Centro Económico y Social se presentara por el Poder Ejecutivo, sin embargo no hubo consenso en el Centro Económico y Social. Los partidos políticos no estaban de acuerdo en que le bajaran el gasto, como lo estaban de acuerdo en que le bajaran el tope en elecciones, en los temas más conflictivos no hubo consenso, si nos poníamos a discutir la paridad de género nunca íbamos a llegar al proyecto, ahí está lo posible, lo que se puede lograr», dijo.

Añadió que «si nos ponemos a discutir eso no habrá ley electoral, si eso fue lo que se pudo lograr, hagámoslo y ya veremos lo que se puede hacer más adelante porque estamos contra el tiempo, la Junta dijo que no iba haber ley electoral, entonces la idea básica de esta reforma era ajustar los temas que el Tribunal Constitucional había dictado sentencia por lo inconstitucional de lo que aprobó Danilo Medina para lograr su propósito».

PLD y FP respaldan ley aprobada Senado 3

Rechazan

En la reunión de ayer la JCE, la Fundación Institucionalidad y Justicia, y Participación Ciudadana rechazaron la reforma que aprobó el Senado a la Ley Electoral porque excluye los topes en los gastos de campaña, la paridad de género, reglas para el uso de las redes sociales y otros puntos.