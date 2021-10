Polémica por obligatoriedad tarjeta de vacunación

Unos que sí; otro no ha sido la polémica que han desatado las medidas anticovid anunciadas por el Gobierno, en la que obligarían a la población mayor de 12 años a presentar su tarjeta de inmunización con dos dosis del suero contra el coronavirus en lugares público-privados.

El término «obligatoriedad» ha sido «la chisma que encendió la llama» entre diversos sectores que se mantienen el dilema de la vulnerabilidad o no derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República.

Para el presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Waldo Ariel Suero, en el país se vive en democracia por lo que considera que la inoculación no debe ser bajo el método del autoritarismo.

Aclaró que respalda la vacunación, pero entiende que no se puede obligar a los que no se han inmunizados al tiempo de sugerir la implementación de otras alternativas para motivar a la población a colocarse el suero.

«Nosotros estamos de acuerdo con la vacunación, pero no con la obligación porque vivimos en un país democrático con un gobierno democrático», puntualizó.

Legalidad

El presidente de la asociación de bares y restaurantes de Naco y Piantini, Tito Prats, afirmó que habría que analizar el marco de la legalidad de las disposiciones que procuran prevenir rebrotes de contagios por coronavirus, en la etapa final del proceso de apertura económica.

Dijo que sus afiliados no están en disposición de violentar derechos de los comensales que visiten bares y restaurantes por lo que las autoridades de deben establecer el marco jurídico en el que se basan para implementar las medidas que entran en vigencia a partir de mañana.

«Yo soy pro-vacuna y quiero que todo el mundo ande vacunado, ahora yo no sé si legalmente corresponde o tengo el derecho legal de exigirle a las personas su tarjeta de vacunación», precisó.

Advirtió «yo no soy pro-romper las leyes tu me entiende…pero una ley que dice que si que se debe pedir la tarjeta de vacunación yo estoy de acuerdo pero si yo pidiendo esa tarjeta estoy violando sus derechos ciudadanos nunca puedo estar de acuerdo».

Reprochó, además la prohibición para la venta de bebidas alcohólicas en un nuevo horario de 12:00 de la noche de lunes a viernes y hasta las 2:00 de la mañana, sábados y domingo.

«No es posibles que dispongan ese horario cuando todos sabemos que los domingos por ejemplo la gente tiene que acudir al trabajo imagínate tu lo que va a pasar con eso», subrayó.

Trabajadores

El presidente de la Central Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) respaldó que se ha obligatorio que las personas presenten su tarjeta de vacunación de manera obligatorio en lugares público-privados, a fin de lograr inocular a toda la población contra la covid-19.

«No puede ser que un grupito de irresponsables no se quiera vacunar y esa es precisamente la razón que nos mueve a nosotros a respaldar esta medida del gobierno», sentenció.

Afirmó «el que no está vacunado debe entender que donde terminan sus derechos comienzan los míos y yo no tengo porque exponerme al lado de una persona que no se haya vacunado».

Transporte

El presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU), William Pérez Figuereo, respaldó la iniciativa, a fin de frenar la ola de contagios por el virus en el país.

Sugirió al Ministerio de Salud Pública sentarse con todos los gremios choferiles para trazar las pautas a seguir debido a que horas picos será imposible que muchos choferes puedan acatar las disposición producto de la cantidad de pasajeros.

Pese a que las medidas busca motivar a la vacunación contra la infección, una parte de la población insiste en que no se va inocular amparándose en el que Estado resguarda sus derechos constitucionales.

El señor Mario Torres advirtió que prefiere no salir de casa antes que colocarse la vacuna «y menos ahora que me quieren obligar a lo que yo no quiero y que es ilegal».

Ayer, el Ministerio de Salud Publica dio a conocer las medidas sanitarias que regirán en suelo dominicano a partir del lunes 11 de octubre tras el levantamiento del Estado de Emergencia y el Toque de Queda, dentro de las cuáles menciona que las personas a partir de los doce años de edad, no podrán acceder a lugares públicos, escuelas, trabajo y otros si no presenten su tarjeta de vacunación o, en su defecto, una prueba PCR negativa.

Las medidas individualizadas, presentadas en rueda de prensa, encabezada por el doctor Daniel Rivera, ministro de salud, están contenidas en la Resolución 000048, párrafo 3, que entra en vigor a partir del lunes 18 de octubre, lo que da un tiempo prudente para que las personas se pongan al día con el esquema de vacunación contra la COVID-19.

“En todos los casos, las personas mayores de 12 años, deberán presentar un documento de identidad y su tarjeta de vacunación con por lo menos dos dosis de la vacuna contra la COVID-19, ambos en original o en copia legible física o digital a la autoridad pública o privada correspondiente”, especifica la resolución que fue leída por Luis Tolentino, director Jurídico del Ministerio de Salud.

Esta medida aplicará a las personas para acceder de forma presencial a lugares de trabajo con espacios cerrados y de uso colectivo, a centros de estudios públicos y privados, ingreso a restaurantes, bares, colmadones, discotecas, clubes, centros comerciales, gimnasios, centros deportivos y cualquier otro lugar, incluidos medios de transportes de uso público, urbano e interurbano.

La resolución también indica que: “las personas mayores de 12 años que no hayan recibido por lo menos dos dosis de la vacuna para COVID-19, deberán presentar una prueba PCR negativa realizada máximo 7 días antes en el Ministerio de salud o cualquier laboratorio privado.

La institución advierte, además, que la falsificación de la tarjeta, resultados de pruebas o de los permisos especiales, serán sancionadas en virtud de lo que establece el Código Penal Dominicano, por lo que el Ministerio de Salud insta a los establecimientos a denunciar irregularidades en este sentido.

Ratifican las medidas preestablecidas

El ministro, doctor Daniel Rivera, sugirió a la población que no se ha vacunado a proceder a ir a los centros de vacunación a aplicarse sus dosis correspondientes a la a la primera, segunda y dosis de refuerzo, para obtener las respuestas de los anticuerpos necesarios para enfrentar la pandemia COVID-19.

Se rectifican medidas existentes como son: uso obligatorio de mascarillas y lavado de manos, se permitirán recibir persona solamente a un 75 % de capacidad total de establecimientos de uso público, mientras que para la celebración que implique aglomeración tendrán que contar con un permiso especial del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS).

Se reafirma la resolución que establece las venta de bebidas alcohólicas en colmados, discotecas, bares, casinos y centro de diversión de lunes a viernes solo hasta las 12:00 de la media noche, mientras que los sábados y domingo solo hasta las 2:00 A.M.

El titular del MSP estuvo acompañado por el Dr. Eladio Pérez, viceministro de salud colectiva; Dr. José Matos, viceministro de Garantía de la Calidad; Dr. Fernando Ureña, Viceministro de las DPS/DAS; Dr. Robinson Santos, director del gabinete del MSP; Lic. Luís Tolentino, consultor jurídico, entre otros representantes del sector salud.