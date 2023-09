Primeros contactos alemanes con RD datan del año 1880

1 de 4

Los primeros contactos comerciales y diplomáticos entre República Dominicana y Alemania datan de 1880, 36 años después de la Independencia dominicana.

Sin embargo, los alemanes tuvieron relaciones comerciales con los habitantes de la isla Hispaniola desde el 1871, inicialmente con Haití que era su socio comercial más importante. Otros autores ubican los comerciantes alemanes en el siglo XVI, allá por el 1527.

Pero con relación a República Dominicana, las autoridades, tanto dominicanas como alemanas difieren en cuanto a la fecha exacta de la apertura oficial de los lazos diplomáticos.

Para el Gobierno alemán, el 11 de septiembre de 1953 fue el día en que oficialmente comenzaron las relaciones diplomáticas entre ambos Estados. Ese día llegó a Ciudad Trujillo (hoy Santo Domingo), el primer enviado de Alemania.

Las relaciones se habían reanudado un año anterior, en 1952, pero no había embajada en la capital dominicana y Alemania estaba acreditada aquí por su enviado en Cuba.

Posición de RD

La cancillería dominicana, en su página web establece que “las relaciones diplomáticas modernas entre nuestros países se inician con la firma del Tratado de Reconocimiento, Amistad, Comercio, Navegación entre la República Dominicana y la República Federal de Alemania y su Protocolo, el 23 de diciembre de 1957. Resolución No. 4846, Gaceta Oficial No. 8213 de fecha 12 de febrero de 1958. Res. No. 4846. G.O. 8213, del 05/02/1958.

“Desde entonces las relaciones bilaterales siempre se han caracterizado por el respeto mutuo, sólidas relaciones económicas y cooperación para temas de desarrollo y más recientemente asistencia en programas de energías renovables y medioambientales”.

A pesar de que ese debate ha generado tendencia, el 11 de septiembre de 1953 es la fecha real, la cual es de referencia histórica.

Dos años más tarde, en el 1955 ambos Estados acordaron elevar sus respectivas legaciones a embajadas y ese proceso terminó con la entrega de nuevo exequátur el 25 de marzo de 1955.

En cuanto a la cooperación bilateral se puede observar que inició en 1937, cuando se fundó el Instituto Tropical Germano-Dominicano, que funcionó hasta el 1940.

Las interacciones comerciales entre Alemania y la República Dominicana comenzaron en el 1880, según indicó Michiel Baud, profesor de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Amsterdam.

Exportaciones

Baud, en su libro Modernidad y luchas sociales en la sociedad dominicana, siglos XIX y XX, sostiene que la exportación de tabaco conectó firmemente la región norte de la República Dominicana con las ciudades hanseáticas de Hamburgo y Bremen, que constituyeron el epicentro del comercio internacional de tabaco durante más de un siglo.

El tabaco dominicano -dice Baud- equivalía sólo a una parte infinitesimal del total del comercio hanseático, pero para el valle septentrional de la República Dominicana, donde se cultivaba el tabaco, el mercado alemán era esencial.

Durante el siglo XIX, más del 90% del tabaco dominicano fue exportado a Hamburgo y Bremen, dos ciudades de Alemania. Los mercaderes alemanes controlaban prácticamente el flujo de dinero en el área y detentaban substancial poder económico. Además, del dominio económico, había la influencia política de Alemania.

Cultivo del tabaco

Comercialmente, el cultivo del tabaco en la República Dominicana comenzó hacia finales del siglo XVIII como resultado del dinamismo comercial impulsado por los Borbones en la última fase del colonialismo español.

En los años difíciles que siguieron a la sublevación de esclavos en la vecina Saint-Domingue (hoy Haití,) un campesinado independiente inició su existencia en el Cibao. Pequeños campesinos continuaron cultivando tabaco como medio para acceder a esta fuente de ingresos, al tiempo que se dedicaban a su agricultura de subsistencia.

Michiel Baud dice en su investigación, que bergantines alemanes ya habían echado anclas frente a las costas septentrionales del país y habían llevado tabaco a las ciudades hanseáticas del norte de Alemania durante la ocupación haitiana de la región hispanoparlante del país, en su parte oriental (1822-1844).12

Indicó que el mencionado comercio logró estabilizarse tras la independencia dominicana.

Los intermediarios dominicanos organizaban las ventas de las cosechas mientras se establecían los mercaderes alemanes en Puerto Plata, en la región norte de la nueva república.

El rápido reemplazo del monopolio español por el comercio hanseático fue un buen ejemplo para mostrar la reacción sorprendentemente efectiva de la comunidad hanseática frente a la independencia de América Latina. Comerciantes alemanes y británicos ya se habían beneficiado de la liberalización del comercio español en las postrimerías del siglo XVIII.

Una vez finalizada la ocupación de Alemania por parte de los ejércitos napoleónicos, las ciudades hanseáticas no tardaron en establecer relaciones diplomáticas y comerciales con las repúblicas latinoamericanas que habían logrado su independencia.

El gran número de tratados comerciales y diplomáticos rubricados por Hamburgo y Bremen Kresse, Die Fahrgebiete der Hamburger y Handelsflotte.

Cualesquiera que fueran las circunstancias, los comerciantes alemanes eran capaces de ejercer considerable influencia en la administración y la elaboración de políticas de los gobiernos dominicanos.