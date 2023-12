PRM juramenta a exprecandidato alcalde del PLD, Leandro González

Santo Domingo Norte. – Cientos de altos dirigentes que pertenecían al Partido de la Liberación Dominicana en Santo Domingo Norte (PLD), encabezado por el exmiembro del comité central del PLD y ex precandidato a la alcaldía por esa demarcación, Leandro González, fueron juramentados y pasaron a apoyar la candidatura de Betty Gerónimo, quien aspira a la alcaldía por ese municipio por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Leandro González. en medio de la juramentación, fue elegido como compañero de boleta para ser vice alcalde de Betty Gerónimo, candidata a la alcaldía por el municipio Santo Domingo Norte.

La juramentación estuvo encabezada por el presidente del Partido Revolucionario Moderno José Ignacio Paliza, quien junto a los candidatos ala alcaldia de SDN, se comprometió a apoyar de manera incondicional junto a su equipo a trabajar en favor de la candidatura de la próxima alcaldesa de Santo Domingo Norte.

De su lado, González agradeció el recibimiento dado por la dirigencia de su nueva casa, al tiempo que dijo trabajará de forma incansable para la nueva ejecutiva municipal, sea Betty Gerónimo, por entender es una mujer comprometida con su municipio.

Recientemente cientos de expeledeístas también pasaron a formar parte del PRM y apoyar la candidatura de Betty Gerónimo, entre ellos ex precandidatos a diputados y ex miembros del comité central del PLD, luego de no ser tomados en cuenta tras la alianza Rescate RD.