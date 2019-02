Tempe (Arizona, EE.UU.), (EFE).- El dominicano de los Angelinos de Los Ángeles, Albert Pujols, empezó a practicar su “swing” en el bateo en uno de los campos traseros del complejo “Tempe Diablo Stadium”, con miras al inicio de los campos de primavera de las Grandes Ligas.

Cuando Pujols se reportó, el estelar lanzador y bateador japonés Shohei Ohtani ya había abandonado las instalaciones.

Tanto Pujols como Ohtani se hallan en etapa de rehabilitación, pero el equipo prevé que los dos estarán al ciento por ciento de su capacidad física para el primer juego de temporada regular.

Cuando Ohtani esté listo para batear, Pujols debe estar listo para jugar más en la primera base.

El dominicano dijo que “el año pasado esperábamos tener solo 30 juegos en la primera base, pero jugué más de 100”. De acuerdo a los datos del equipo, Pujols inició 70 veces en la primera base en 2018.

Agregó que “todo dependerá de cómo me sienta y qué sea lo mejor para el equipo”.

Pujols, que pasó gran parte de su temporada baja recuperándose de una cirugía en la rodilla izquierda, realizada en agosto, luce delgado, por lo que considera que “estoy cerca de llegar a mi mejor punto”

El jugador de 39 años, a quien también le quitaron astillas de hueso durante septiembre, no sabe cuándo estará listo para jugar en los juegos de entrenamiento de primavera, pero dijo que “mi objetivo es estar listo para el 28 de marzo”, día de apertura del campeonato regular.

Por su parte, Ohtani dijo que “no me siento apresurado, pero como jugador de béisbol, me gustaría hacerlo el día de apertura. Ese es el pensamiento. Pero no estoy tratando de apresurarme”.

Se espera que los Angelinos tomarán despacio la rehabilitación de Pujols debido a su edad y a su historial de lesiones, y de la misma manera lo harán con Ohtani debido a las circunstancias únicas de su recuperación como jugador de dos vías.

Ohtani podría empezar a lanzar hasta la última parte del entrenamiento de primavera y solo avanzará a un nuevo paso una semana a la vez.

Pujols, quien tiene programado regresar a San Luis por primera vez desde que dejó a los Cardenales, tiene tres años restantes en su contrato de 10 y 240 millones de dólares y se encuentra a solo 18 carreras impulsadas de las 2.000. EFE