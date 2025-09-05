Economía

Punta Cana consolida su liderazgo con el Congreso Inmobiliario Latinoamericano más exitoso de la historia

Por
Punta Cana consolida su liderazgo con el Congreso Inmobiliario Latinoamericano más exitoso de la historia

César Latrilla, Alberto Vásquez, Juan Francisco Rojas, Yermys Peña, Carlos Rentalo, Joan Trilla y Alberto Bogaert

Punta Cana, República Dominicana.- Con la participación de 430 profesionales inmobiliarios de 21 países, incluyendo 192 delegados internacionales, el X Congreso Inmobiliario Latinoamericano de la Confederación Inmobiliaria Latinoamericana (CILA) y el VI Congreso Internacional de la Asociación de Agentes y Empresas Inmobiliarias (AEI) se realizó en el Hard Rock Hotel Punta Cana, proyectando a República Dominicana como referente global en la organización de eventos de la industria.

Durante cuatro jornadas de aprendizaje, networking y oportunidades de negocio, los asistentes disfrutaron de una agenda académica con 23 expositores: tres destacados profesionales dominicanos y veinte conferencistas internacionales. Los temas centrales giraron en torno a la innovación en servicios, inversión, financiamiento, sostenibilidad y tendencias emergentes del sector inmobiliario.

“Este Congreso ha sido, sin lugar a dudas, el más exitoso de la historia de nuestra Confederación. La República Dominicana demostró que puede organizar un evento de clase mundial, con impacto regional y proyección global”, destacó Alberto Bogaert, presidente de la AEI.

Claudia Diaz, Alberto Bogaert y Alejandro Escudero

La jornada contó además con la presencia de representantes de instituciones internacionales como la National Association of Realtors (NAR) y la Federación Internacional de Profesiones Inmobiliarias (FIABCI).

Sobre el CILA

La Confederación Inmobiliaria Latinoamericana (CILA) es una organización privada que agrupa a las principales asociaciones de bienes raíces de 18 países, representando a más de 700,000 corredores y empresas inmobiliarias.

Su misión es fortalecer la competitividad del sector en el ámbito internacional, promoviendo alianzas estratégicas y condiciones favorables para los profesionales de la industria en la región.

A través de la AEI, la República Dominicana es miembro de CILA desde 2014 y ha desempeñado un rol clave dentro de la confederación.

El X Congreso Inmobiliario Latinoamericano en Punta Cana culminó con éxito, asegurando ser una plataforma de alto impacto para la generación de oportunidades de negocio y el fortalecimiento de la industria inmobiliaria en toda la región.

TEMAS:
El Nacional

El Nacional

Es la voz de los que no tienen voz y representa los intereses de aquellos que aportan y trabajan por edificar una gran nación