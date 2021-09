Reabre comedor escolar para dar almuerzos a niños de poco recurso

Bávaro.- Esta semana volverá a abrir sus puertas el comedor escolar Ciudad de Dios para Las Naciones en el Centro Educativo La Segunda Milla; un servicio patrocinado por la cadena de hoteles RIU que ofrecerá almuerzos saludables a niños en situación de vulnerabilidad.

En el primer semestre del año y gracias a esta alianza entre la hotelera y Ciudad de Dios, se entregaron 4808 porciones de comida y 214 canastas con alimentos de primera necesidad a niños y familias con escasos recursos de la zona.

A principios de año, a causa de las restricciones por la COVID-19, los alimentos se entregaban en canastas de alimentos crudos a las familias, sin embargo, ya en febrero, gracias a que las condiciones sanitarias iban mejorando, el comedor escolar del Centro Educativo La Segunda Milla se reabrió para poder ofrecer alimentos cocidos y así asegurar una alimentación más puntual para los niños.

La reapertura se realizó siguiendo los alineamientos y protocolos de seguridad Post-COVID-19, creando tres turnos de almuerzo (11:30 am, 12:00 am y 12:30 am) para evitar aglomeraciones y a su vez, cumplir con las medidas sanitarias impuesta por el Ministerio de Salud Pública.

Asimismo, en esta ocasión se amplió el servicio de comedor a los hermanos y las madres de los niños patrocinados, siendo de este modo más solidario con toda la familia, ya que sus condiciones económicas se agravaron aún mucho más por la pandemia.

La asociación, que trabaja desde hace 10 años identificando las condiciones de necesidad de las niñas y niños en República Dominicana, ha contado con la colaboración de operadores sociales y profesionales pedagógicos que visitan los lugares marginados.

Por otro lado, se incluyeron las niñas de Casa Esperanza, (14 niñas en esos momentos), que es la fundación de la Iglesia Ciudad de Dios, que opera como casa de refugio y acogida para niñas y adolescentes en situaciones de riesgos.

Ya en abril, con la economía más restablecida en la zona, se mantuvo el acceso de algunas madres al comedor, distribuyendo un promedio 55 porciones diarias, una cifra que se mantuvo hasta el comienzo de las vacaciones escolares en junio.

Durante este periodo, se optó por entregar canasta de alimentos crudos a las familias todas las semanas del mes, aunque, tal y como aseguran desde Ciudad de Dios, se espera que el comedor vuelva a su ritmo habitual tras las vacaciones, el 7 de septiembre.

A pesar de que la pandemia ha provocado estragos en la economía local y las medidas sanitarias son muy rigurosas, Ciudad de Dios con el apoyo de RIU, han continuado su proyecto de alimentar a decenas de niños, garantizándoles una alimentación saludable y segura, además de una de las pocas vías de sustento para ellos en esos momentos de crisis.

Asimismo, en momentos donde el turismo de la zona se vio considerablemente afectado y todos los hoteles RIU se encontraban cerrados por la pandemia, la compañía quiso mantener su compromiso social con la población local de la mano de Ciudad de Dios. Gracias a esta alianza, se está produciendo un gran impacto positivo en esta comunidad de Bávaro Punta Cana.