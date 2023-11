Reclaman cumplir con entrega casas

Adquirientes del Proyecto Riviera Tower, que se levanta en la avenida España, denunciaron hoy que han sido estafados con casi 3 millones de dólares por parte del promotor.

Consignas como “¿Berenice qué ha pasado?”, “¿Dime Miriam, qué ha pasado que Emmanuel no está amarrado?”, “¿hay Camacho que ha pasado?….”, “!Si no hay justicia para el pueblo no habrá paz para el gobierno!”.

Los 150 adquirientes denuncian que han sido estafados con casi tres millones de dólares y reclaman de las autoridades qué actúen frente al promotor Emmanuel Rivera Ledesma.

Los dominicanos que viven en el extranjero compraron casas en plano y a la fecha no han recibido su apartamento ya que el proyecto se encuentra sin desarrollarlo.

Los manifestantes que protestaron frente al Palacio Nacional pidieron al presidente Luis Abinader que interceda para garantizarle la seguridad jurídica a los adquirientes.

Dijeron que la Constructora Indizara y CDR Equipos Pesados, son los responsables de la estafa, además de Rivera Ledesma.

Los dominicanos afectados residen en Estados Unidos y en Europa, y alegan que la falta de seguridad jurídica en el país es histórica.