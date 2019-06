Santo Domingo.-El vocero del bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, reiteró su respaldo a que se modifique la Constitución de la República para permitir que el presidente Danilo Medina se pueda volver a repostular y criticó que haya sectores que intenten satanizar a los que apoyan la continuidad del mandatario más allá del 2020.

Mientras que el diputado leonelista Levis Suriel advirtió que el solo hecho de someter el proyecto de la reforma constitucional a la Cámara de Diputados para facilitar la reelección de Medina podría provocar una situación de ingobernabilidad en República Dominicana.

No obstante Sánchez manifestó que “aquí lo que ocurre es que la sociedad está dividida y la gran mayoría considera que sería una injusticia no permitirle al presidente que ha hecho una tremenda gestión que no pueda repostularse en las elecciones del año que viene”.

Añadió que ” la reforma a la Constitución no tiene que ser un proyecto que envíe el presidente de la República, la Carta Magna establece que puede ser sometida por la tercera parte de uno de los bloques legislativos”.

Sánchez consideró que en cuanto a la posible reforma a la Constitución hay mecanismos legales que establecen cómo deben hacerse los cambios.

Destacó que la mayoría piensa que sería injusto evitar de por vida que Medina vuelva a aspirar, otra parte de la sociedad piensa lo contrario, “entonces lo ideal es que se imponga la democracia, que se respete la decisión que adopte la mayoría”.

Mientras que Suriel dijo que intentar imponer al presidente Medina sobre la base de comprar los votos sería dividir al PLD y crear una situación de impredecibles consecuencias.

“Yo le digo a ustedes que la modificación constitucional no va a pasar, porque miren lo que viene para este país a partir de ahí de que haya un anuncio del Presidente, que no lo ha hecho, de que va a modificar la Constitución, va hacer insoportable la inestabilidad, el quebrantamiento de la paz y del orden, no lo van a poder contener y la división del PLD sería inevitable”, sostuvo.

“Si traen eso aquí sobre la base del chantaje y la compra de legisladores que es de la única forma que lo pueden hacer, Danilo dividiría el partido y pasaría muy mal a la historia”, sostuvo.

