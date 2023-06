Regularán negocios informales en RD

EMILIO ORTIZ economía@elnacional.com.do La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó que desarrollará medidas para regular los negocios que incurran en la evasión de impuestos, en referencia a la denuncia de la Federación Dominicana de Comerciantes sobre la violación de las leyes vigentes por parte de comerciantes extranjeros en todo el país. La DGII, al ser cuestionada al respecto, remitió a las declaraciones dadas por el director de la entidad, Luis Valdez durante un encuentro con la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), publicada el pasado viernes 16 de junio, en las que comunicó que el departamento de la Unidad de Deberes Formales, ha precisado operativos de levantamiento en diversas localidades del territorio nacional para enfrentar este delito. “Nosotros hemos venido realizando levantamientos de negocios informales, en Santiago, la calle del Sol, la hemos peinado y aquí en Villa Consuelo también”, afirmó el funcionario. Con relación a la denuncia que hizo la Cámara Americana de Comercio sobre los negocios asiáticos que no cumplen con las leyes tributarias, Valdez señaló que el Estado no puede adoptar medidas hacia un sector en específico. “Nosotros como Gobierno no podemos dirigir acciones ante un sector en particular”, manifestó el funcionario, tras asegurar que el órgano tributario está enfrentando la informalidad. La denuncia Ayer en rueda de prensa la Federación Dominicana de Comerciantes denunció que en el país la entidad tiene censadas en to do el país 638 empresas propiedad de comerciantes extranjeros, en su mayor parte chinos, un gran porcentaje de los cuales no emiten facturas de crédito fiscal, limitándose a entregar papel de sumadoras y muchas veces en un idioma que no conocemos , violando totalmente el código tributario del país”. La entidad que agrupa Importadores de electrodomésticos , productos ferreteros, ropas, artículos electrónicos , repuestos de vehículos y motores , equipos de sonido y por distribuidores y tiendas al detalles de todos los artículos que se comercializan en el país “estamos muy preocupados por la proliferación de grandes negocios de ciudadanos extranjeros en todas las ciudades del país”. En el documento dado a conocer la FDC indicó que “es importante resaltar que no nos oponemos a la instalación de empresas de capital extranjero en el país, lo que solicitamos es que paguen sus impuestos para competir en igualdad de condiciones”.