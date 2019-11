Estrellas siguen calientes; Licey detiene a las Águilas

Los verdes ganan sexto corrido, Escogido pierde quinto en fila;

Gigantes terminan racha perdedora y Tigres dejan cuyayas en un hit

Con los Toros del Este por ahora apartados del grupo, los demás miembros de la liga no tienen nada garantizado a 14 fechas de finalizar la vuelta regular del premio de béisbol otoño-invernal.

Los tres conjuntos que entraron a la actividad de anoche en los puestos cuarto, quinto y sexto salieron por la puerta ancha en sus respectivos desafíos y eso ha complicado la tabla de posiciones.

Las Estrellas Orientales continuaron con su racha ganadora que extendieron a seis luego de superar 7-4 a los Leones del Escogido, que cayeron por quinta ocasión corrida, mientras se aferran a la segunda posición del certamen, gracias a un soberbio inicio de siete triunfos consecutivos y nueve victorias en sus primeros 10 compromisos.

Los paquidermos, la semana pasada eliminados en todas las conversaciones de analistas, comentaristas, fanáticos y en las peñas deportivas, han hilvanado una cadena de victorias que les ha devuelto las aspiraciones reales de colarse hacia la segunda fase del campeonato.

Evan MacLane estuvo dominante como casi siempre lo hace cuando sube a la colina del amplio Estadio Quisqueya Juan Marichal. El zurdo dejó en blanco a los melenudos durante cinco episodios en los que sólo toleró tres hits y enfrentó 18 bateadores.

Por su lado, los Gigantes pudieron poner fin a una angustiante sequía ganadora que alcanzó ocho partidos. Los francomarisanos lucían cómodos con marca de 15-12, sólidos en la tercera posición del standing cuando les llegó el mal momento que se llevó al experimentado dirigente Luis Dorante.

La victoria 1-0 a domicilio sobre los encendidos Toros del Este ofrece un respiro a la tropa nordestana que está a la espera de dos grandes cañones, pero que en el 70 por ciento del calendario (35 juegos) su némesis había sido el desempeño monticular y la pobre defensa, encasillados negativos que comandan.

Los hermanos Bonifacio, Emilio y Jorge, impusieron el ritmo ofensivo en el triunfo de los Tigres de Licey 7-0 sobre sus archirrivales, Aguilas Cibaeñas en el Valle de la Muerte.

Boni bateó de 3-2, anotó una vuelta y empujó dos; su hermano menor se fue profundo, anotó dos y empujó dos, mientras el pitcheo de los azules dejó a los amarillos en un indiscutible que salió del bate de Francisco Peña.

El descanso de este jueves permitirá que algunas tropas se reagrupen, mucho que lo necesitan, para un fin de semana que podría estrechar aun más el standing.

DATOS.- Evan Maclane mejoró su WHIP a 0.94, el mejor de la liga. Sólo permitió que se le embasaran tres corredores escarlatas en cinco episodios. El zurdo tiene 4 BB en 40.1 IP para un extraordinario promedio de 0.89 BB/ 9 IP. Una monstruosidad…Ramón Ramírez llegó a 10 salvados, cuarta ocasión en su carrera que logra cifra doble y empató con Darío Veras, quien también tuvo cuatro estaciones de ese tipo. Arturo Peña consiguió cinco y Jairo Asencio lo ha logrado en siete oportunidades, con chance de ampliar a ocho antes de finalizar esta temporada…Los Gigantes tienen en sus filas a los hermanos García, Adonis (34) años y Adolis (26), nativos de Ciego de Ávila, Cuba. Todavía es muy temprano para evaluar el desempeño de ambos, pues no alcanzan 30 turnos, pero en esta liga hay que resolver rápido. Los dos necesitan producir, pues no tienen un futuro promisorio en el béisbol de Estados Unidos, sobre todo Adonis, quien fue dado de baja por los Bravos el año pasado y juega en México. Adolis pegó 32 jonrones y 22 dobles este año en Triple A (Memphis), pero no está en los planes de los Cardenales para ir al equipo grande en el 2020…Cinco relevistas de Licey no concedieron hit a las Águilas durante seis entradas en la blanqueada de anoche…Génesis Cabrera realizó su primera apertura como abridor y en tres innings permitió un hit y ponchó cinco. Irá al campo de entrenamiento de los Pájaros Rojos a buscar un puesto como abridor. El equipo se pasó el 2019 sin un titular de brazo izquierdo…La fanaticada del Escogido está mostrando su disgusto con el dirigente Buck Britton, pero lo cierto es que la ofensiva roja no ha estado presente en los últimos días. El récord de 10-16 de Britton es usado como el primer punto para evaluar su trabajo, pero la realidad es que él no ha tenido el mismo club que dirigió Jay Tingler cuando se inició el campeonato. El retraso en el debut de Ryan Court y Franchy Cordero también ha afectado al equipo, pues esos dos peloteros cuando están en juego marcan diferencia en la pelota local…Welington Castillo (.162) no se ha visto con el bate…Rymer Liriano tiene de 11-1 (.091) con Culiacán en México, mismo que con Licey antes de partir hacia esa nación…Impresiona el buen desenvolvimiento de Elliot Soto en el campocorto oriental.

EN NUMEROS.- Ramón Ramírez (Gigantes) logró su décimo salvado de la temporada y el 77 de su carrera para empatar con Dario Veras en el tercer puesto de todos los tiempos.