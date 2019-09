Hay 19 equipos con más de 200 cuadrangulares

Podría alcanzar 24, cifra sin precedentes; duración de los juegos aumenta por las carreras; ¿qué hará el Comisionado para el 2020?

El próximo jonrón de Colorado y Tampa Bay convertirá esos clubes en los equipos 20 y 21 que habrán alcanzado los 200 cuadrangulares en esta campaña, un hecho sin precedente en la historia de las Mayores.

Los Filis, con 14 juegos pendientes, han disparado 96 vuelacercas, mientras que los Orioles tienen 190 y los Cardenales siguen con 189 y 13 partidos por celebrar.

La cifra podría terminar en 24 y eso dejaría sólo a Marlins (128), Tigres (139), Reales (154), Gigantes (158), Piratas (159) y Medias Blancas (162) como los clubes sin dos centenas de vuelacercas en la edición del 2019.

Mellizos 287) con 13 por jugar y Yankees (286) restándole 11 partidos tienen oportunidad de alcanzar 300 batazos de recorrido completo, una locura.

¿Continuará las Ligas Mayores de Béisbol con la misma pelota o las aguas tomarán su lugar el próximo año?

Si la aspiración es atraer fanáticos por los jonrones, entonces otros se marcharán por la duración de los partidos, fruto de los tantos batazos como ocurriera en el fin de semana en los tres desafíos que los Cachorros ganaron a los Piratas.

Un círculo vicioso. Medidas para reducir tiempo de los juegos por un lado y uso de pelota que provoca innings largos y aumenta el promedio de duración de los juegos.

¿Qué hará el Comisionado Rob Manfred?

DATOS.- Eugenio Suárez se fue profundo dos veces y empató con Pete Alonso en el liderato de jonrones de la Liga Nacional con 47. El venezolano de Puerto Ordaz igualó la marca de vuelacercas para jugadores de su país establecida por Andrés Galarraga (1996) con los Rockies…Alonzo está en un slump de 20-0…Anthony Rizzo se torció el tobillo derecho fildeando un toque y estará fuera día a día hasta que se establezca la magnitud de la lesión. Los Cachorros tienen en su poder el segundo comodín del Viejo Circuito y están a 2.0 juegos detrás de los Cardenales en la División Central…Los Cubs aplastaron a los Piratas con marcadores de 17-8, 14-1, 16-6 en el fin de semana…Nick Castellanos está abusando del pitcheo. Desde que llegó a la Ciudad de los Vientos exhibe promedio de bateo de .335 y slugging de .688…El próximo cuadrangular de Miguel Sanó convertirá a Minnesota en el primer club con un quinteto de 30 cuadrangulares. Ah, esa pelota…Los Diamonbacks han perdido siete de sus últimos ocho y se han salido de la disputa por los comodines. El club sólo ha marcado 12 vueltas en esos ocho desafíos. Así es muy difícil…Welington Castillo pegó su segundo grand slam de la campaña y logró cinco empujadas, tope de su carrera, en el revés de los Medias Blancas 11-10 ante los Marineros…Los Atléticos se inscribieron entre los numerosos conjuntos que han batido sus marcas de cuadrangulares para una estación. Oakland llegó a 244 con dos semanas pendientes…La locura jonronera ha sido más brutal que en cualquiera de las estaciones de la Era de los Esteroides…46,722 fanáticos en Busch Stadium vieron a un temeroso e intimidado John Gant conceder tres transferencias en rol de cerrador, preparando el escenario para que Ryan Braun pegara jonrón con las bases llenas frente a un slider colgado de Junior Fernández para dar una gran victoria a Milwaukee 7-6 viniendo de atrás. Los espumosos han ganado nueve de sus últimos 10 y cerrarán la temporada con series versus San Diego, Pittsburgh, Cincinnati y Colorado, cuatro novenas que juegan muy por debajo de .500. ¡Cuidado con los Cerveceros!…Carlos Martínez fue hospitalizado por problemas respiratorios provocados por la gripe…Josh Reddick bateó de 5-5 por primera vez en su carrera cuando los Astros completaron una barrida frente a los Reales. Houston pelea con los Yankees por la mejor marca de la Liga Americana para obtener la ventaja como local en todas las rondas de los playoffs. Los dos clubes registran 98-53…Aníbal Sánchez (Nacionales) tiró siete entradas en blanco frente a los Bravos y mejoró a 3-0, 3.41 en cinco aperturas este año contra los campeones de la División Este…Edwin Jackson fue castigado otra vez. Tiene 3-10, 9.70. En 64.0 IP, 100 H y 2.02 WHIP…Albert Pujols necesita seis hits para convertirse en el decimoquinto jugador con 3,200 en las Mayores. En este momento su promedio de por vida es .300.1 (10,642-3,194). Pujols este año ha superado sus cifras del 2018 en BB (40), H4 (23), H2 (21), CA (52), OBP (.313), slugging (.453), OPS (.765), JJ (119)…Mike Trout no tirará una pelota más en el 2019 y se marcha siendo primero en jonrones (45), BB (110), OBP (.438), slugging (.645) y OPS (1.083)…Mi candidato número uno al JMV es Alex Bregman. El antesalista de Houston y Carlos Santana son los únicos peloteros de MLB con más BB que K en esta época de ponches y jonrones…El cumpleaños de mi buen amigo Carlos Pared Pérez llega con los Medias Rojas fuera de competencia. Mis felicitaciones para él y que puje por los Patriots, que están en otro buen inicio en la NFL.

CITAS.– “No soy tan bueno como era. Pero en los momentos grandes, todavía soy el hombre. Creo en mí. He tenido mucho éxito en esos momentos”, dijo Ryan Braun, veterano de 35 años, que ayer decidió el triunfo de Milwaukee con grand slam en cuenta de 3-2 y dos outs en el noveno inning con su equipo perdiendo 4-3 frente a San Luis.

“Queremos ganar tantos juegos como podamos. Por supuesto, la ventaja de la casa importa, pero no es el final de todo. Son muchas las cosas que tienen que pasar para llegar al final. Es importante. Estamos tratando de ganar cada juego. Sentimos que tenemos el mejor equipo en el béisbol. Eso puede ser representado por el récord, pero a veces no es así. No controlamos lo que los Yankees o los Dodgers hagan, o lo que los Bravos están haciendo. Sólo controlamos lo que hacemos nosotros”, dijo el piloto de los Astros, A. J. Hinch.

JONRONES DE DOMINICANOS.– Miguel Sanó (29-113), Albert Pujols (23-656), Welington Castillo (10-96).

PROEZA.- Albert Pujols disparó doble, jonrón y llegó a 5,854 bases alcanzadas para empatar con el inmortal Ty Cobb en el quinto puesto de todos los tiempos.