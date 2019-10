Yankees pasean Mellizos; Morton mantiene a Tampa

Scherzer se crece y lleva a Washington al máximo; Molina fue

el héroe de los Cardenales; series de Liga Nacional terminan mañana

Sólo los Yankees lograron el pase a la Serie de Campeonato en una cartelera completa en la que tres equipos evitaron la eliminación, incluyendo dos que llevaron sus series al máximo, este lunes en el calendario de los playoffs.

Max Scherzer respondió con una de sus mejores aperturas en postemporada y el veterano Ryan Zimmerman disparó un jonrón de tres carreras que puso distancia en el triunfo de los Nacionales sobre los Dodgers 6-1.

Los Rayos no permitieron que Zack Greinke, quien este año tiene un salario superior a la alineación que enfrentó ayer, pudiera emular la labor realizada por sus compañeros de la rotación de los Astros. El aguerrido equipo de Kevin Cash explotó al ganador de un Cy Young en ruta a una cómoda victoria 10-3 en la que enseñaron al mundo beisbolero que la poderosa novena texana puede ser derrotada.

Por demás, Tampa Bay mantuvo su racha como equipo que nunca ha sido barrido en sus incursiones en la postemporada.

Charlie Morton, quien debe conocer a los bateadores de Houston mejor que nadie, volvió a ser efectivo a la hora de la verdad y dejó su marca en 4-0 cuando su club enfrenta la eliminación.

En el medioeste, Yadier Molina sumó una hazaña más a su ilustre carrera con los Cardenales al empujar la vuelta del empate en el octavo y la que dejó en el terreno a los Bravos 5-4 en el décimo inning ante la algarabía de sus parciales. El criollo, Marcell Ozuna ofreció un aporte con dos vuelacercas en sus dos primeras visitas al plato para unirse al grupo de dominicanos que han logrado juegos multijonroneros, incluyendo a los futuros inmortales Albert Pujos en la Serie Mundial (2011) frente a Texas y Adrian Beltré en la Serie Divisional (2011) versus Tampa.

Para los Yankees jugar en Target Field no fue diferencia. Recio trabajo monticular de seis lanzadores, aunque el tercero, Adam Ottavino, no sacó un out, en la eliminación de los Mellizos, que cayeron 5-1, ante su némesis.

Minnesota ha sido una mona de traquear para los Yankees en las altas cortes con un desempeño que va de lo ridículo a lo penoso sin importar que los actores cambien de año en año.

Un duelo entre los clubes rompe records fue tal, nunca hubo competencia, los Mellizos fueron sometidos, aunque hubo momentos que parecían rebelarse.

En el juego solitario de esta fecha, Justin Verlander regresa al montículo con tres días de descanso para tratar de contener a los Rayos que tendrán como “opener” al dominicano Diego Castillo, de buena actuación en este curso.

DATOS.– Zack Greinke cayó a 3-5, 4.58 en 12 aperturas de postemporada. El estelar lanzador se une a una lista de estrellas de estos tiempos que en la postemporada han sido simple mortales, lanzadores de .500 o menos con PCL por encima de 4.00…Las cuatro victorias de Charlie Morton en playoffs han sido en juegos de vida o muerte para sus equipos. Ganó el séptimo partido de la SCLA (2017) contra los Yankees; venció en el 7mo choque de la SM (2017) en rol de relevo frente a los Dodgers, esos triunfos con el uniforme de Houston; superó a los Atléticos este año en el choque entre comodines y anoche evitó la eliminación de los Rayos ante sus antiguos compañeros…Luis Severino se marchó luego de tirar cuatro innings en blanco y realizar 80 pitcheos. En la próxima serie podrá recorrer un trayecto más largo en su quinto partido luego del retorno…D. J. LeMahieu lo ha hecho todo y en cualquier posición. Anoche levantó un lance de Gleyber Torres, quien hizo una gran jugada ante fuerte batazo de Marwin González, para cerrar el quinto inning. LeMahieu fue ganador de tres Guantes de Oro (’14, ’17, ’18) como intermedista con los Rockies…Dave Martínez se la jugó con su caballo, Max Scherzer, en el séptimo episodio luego que éste transfiriera a dos bateadores seguidos para llenar las bases. Max procedió a ponchar al emergente Chris Taylor y dominar al peligroso Joc Perderson…Que gran momento vivió el veteranísimo Ryan Zimmerman (35 años) con su cuadrangular de tres carreras en el quinto acto anoche. Zimmerman asistió a la universidad de Virginia, relativamente cerca de Washington, y debutó con los Nacionales en septiembre del 2005, así que ha estado con todos los mánagers que ha tenido el equipo, fue parte del plan de reconstrucción con Manny Acta y ha sufrido las cuatro derrotas en SDLN, incluyendo tres en juegos decisivos. Mañana estará en su cuarto juego en el que el ganador avanzará…Nunca antes en la historia de la postemporada un equipo había tenido un dominio tan absoluto como el que ejercen los Yankees con los Mellizos. Le han ganado cinco series divisionales en la que su récord es 15-2 y se agrega el juego entre comodines en el 2017. ¡Que abuso!…La popularidad de Yadier Molina solo crece en San Luis. Su chaqueta cada año es la más vendida del club y para cuando se retire ocupará un sitial de honor entre los grandes de esa franquicia, aunque sus números nunca podrán compararse con los de Albert Pujols, Lou Brock y Ozzie Smith, pero en su caso ha jugado toda la carrera con el uniforme de los dos pájaros encima del bate y eso, después de la Segunda Guerra Mundial, sólo lo hicieron Stan Musial y Bob Gibson en el club…En el país esperan un Clásico de Otoño, clásico de verdad, entre Dodgers y Yankees. Bueeeno.

CITAS.- “No teníamos ninguna otra manera, supongo. Así es que ha sido nuestra temporada. Hemos jugado con la espalda contra la pared desde mayo cuando todo el mundo nos contaba fuera. Ahora no es diferente. Usted tiene que ir a jugarse la temporada”, dijo el receptor de los Nacionales, Kurt Suzuki, después de la victoria 6-1 sobre los Dodgers para igualar la serie divisional.

“Esta noche (anoche) disfrutaremos la celebración y todo. Pero al día siguiente iremos al estadio y nos concentraremos en lo que queremos. Estaremos preparados para todo, listos para la próxima serie para hacer la misma cosa –ganar juegos de pelota”, dijo el intermedista Gleyber Torres, quien pegó dos dobles y un jonrón en la eliminación de los Mellizos.

“Este tipo (Yadier Molina) es un Salón de la Fama. Y se comporta al nivel de la situación, tiene control de sí mismo, no trata de hacer demasiado. Tomen todos los clichés, todo, ese es él. Es un gran pelotero. Es tan bueno como cualquiera en el juego”, dijo el piloto Brian Snitker, de los Bravos, sobre el receptor de los Cardenales, quien fue el héroe en la victoria de su equipo.