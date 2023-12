Ricardo Ravelo califica de “periodismo irresponsable” declaraciones sobre caso Wander Franco

Santo Domingo.- El presidente de los Tigres del Licey, Ricardo Ravelo Jana, catalogó como “periodismo irresponsable” las declaraciones que ayer emitió el periodista Pedro Jiménez, al acusar a Audo Vicente como responsable del caso del pelotero de los Rays de Tampa Bay, Wander Franco.

“Periodismo irresponsable de personas inescrupulosas que no tienen ningún otro objetivo en la vida que sonar a como dé lugar y eso parte de lo que nos han traído las redes sociales”, manifestó este viernes Ravelo Jana al periódico El Nacional a través de un mensaje de texto.

El comentario del alto ejecutivo de los azules surgió a raíz del señalamiento que realizó el periodista Jiménez en el programa El Sol de la Mañana sobre el caso del prospecto de Grandes Ligas.

“Según una fuente, Audo Vicente es quien toma las fotos y las pone a correr en las redes sociales. Luego se acerca a la familia de Wander Franco para doblegar que se entregue un dinero y dejar eso así”, fueron las palabras de Jiménez que ha generado controversia desde la mañana del jueves.

Sin embargo, el gerente general de los Tigres, mediante una llamada realizada al mismo programa, se desligó de las supuestas acusaciones alegando que no conoce al jugador ni maneja redes sociales.

Estos supuestos señalamientos de Jiménez hacia Vicente toman mayor relevancia ya que el jefe de operaciones del Licey es esposo de la titular de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia, Olga Diná Llaverías, quien está frente al caso del beisbolista Wander Franco, acusado de sostener relaciones con chicas menores de edad.

“Como mi esposa respeta mi trabajo, yo tampoco le pregunto a quién está investigando. Yo no puedo decir que Franco es culpable o no, porque yo no soy fiscal ni soy juez. Lo que sí puedo lamentar es que un joven, un dominicano, tenga problemas con la justicia”, agregó Vicente, quien labora para la organización de Grandes Ligas de los Marineros de Seattle.

Cabe destacar que Wander Franco no se presentó ayer jueves ante la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia. Además, se dio a conocer que el torpedero desapoderó al grupo de abogados que llevaban su caso.