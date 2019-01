Fiscal Nelson Rodríguez

Treinta y siete granadas habían sido robadas de la fortaleza general Benito Monción, de Mao, sustracción detectada tras una inspección realizada en Intendencia de Armas, ordenada por el comandante de la Cuarta Brigada del Ejército de República Dominicana (ERD).

El licenciado Nelson Rodríguez, procurador Fiscal de la provincia Valverde, así lo reveló este viernes, quien dijo que aún no se ha podido determinar en qué fecha esos armamentos explosivos fueron sustraídos.

El proceso de investigación se inició tras detectarse el robo de dos fusiles, tres ganadas y otros pertrechos militares, robo en que se implica de ser el principal autor al raso Óscar Manuel Gómez Ferreiras, y por el que además fueron detenidos su padrastro y Julio Vargas Ozoria, residentes en el sector Buenos Aires de Esperanza, y Víctor José Almonte Rodríguez. El hecho fue publicado por El Nacional.

“Hoy seguimos las investigaciones, pues un capitán y su ayudante del almacén donde se guardan las armas de la Cuarta Brigada, nos informó que tras una inspección, se detectó que se han perdido 37 gradas, o contando las tres ocupadas al raso Gómez Ferreiras, falta 34 de esos artefactos”.

El representante del Ministerio Público dijo que hoy a las 2:00 de la tarde el Tribunal Permanente de Instrucción que preside la magistrada juez Elízabeth Marte Lirio, conocerá la solicitud de medida de coerción contra el militar detenido por la sustracción de las armas y otras municiones.

El fiscal Rodríguez dijo que el Ministerio Público solicitará al tribunal un año de prisión contra el militar acusado del robo de las armas, las granadas y otras municiones, por violar los artículos 379, 385 y 386 del Código Penal, así como la Ley 631-16 sobre Armas, y la 267-08 sobre Terrorismo, y pedirá declarar el caso complejo.

Manifestó que en la ampliación de las investigaciones investigará al capitán y a su ayudante, cuya identidad no reveló, sobre el robo de los fusiles M-16 A-2, número 8115059, y M-16 A-2 número 8120701, los lanzagranadas M203, No. 174237, y M203 No. 172905, tres granadas M203; dos cajas de cápsulas para fusil M-16, calibre 5.56 milímetros, cada una con 20 cápsulas y dos cargadores para fusiles.

“El militar no quiere hablar, pero entendemos que él no actuó solo, que hay más implicados, y por eso vamos ampliar las investigaciones hasta aclarar este robo de armas y pertrechos militares”, precisó el fiscal de Valverde.

El ministro de Defensa, teniente general Rubén Paulino Sem, y el comandante general del Ejército, mayor general Estanislao Gonell Regalado, tras ser informados por el coronel Wilson Castillo, comandante de la Cuarta Brigada, de la sustracción de los armamentos por el militar, ordenaron una investigación que dio al traste con la localización de las armas de guerra.

Paulino Sem informó que los fusiles se recuperaron y están en poder del Ejército.

El robo de las armas fue detectado tras una inspección en el depósito de armas de la fortaleza Benito Monción.

“Los fusiles fueron entregados por el padrastro del raso, y ya están en poder del Ejército”, aseguró el ministro de Defensa, quien sostuvo que la investigación sigue abierta hasta esclarecer de manera total el caso.

EL DATO

Investigan banda

Las investigaciones, tratan de determinar si esta es una banda que se dedicaba a robar armas de fuego, incluyendo militares, para venderlas y trasladarlas hacia Haití. En las pesquisas se han allanado varias viviendas a fin de dar con otros equipos militares sustraidos.