Santo Domingo,- El expresidente de la Junta Central Electoral doctor Roberto Rosario Márquez denunció que desde el gobierno se actúa al margen de toda legalidad institucional, lo cual se ha acentuado en esta última fase del proceso de primarias abiertas que se llevará a cabo el próximo domingo.

Rosario Márquez quien es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana también lamentó el abandono a que, según él, han sometido los funcionarios las instituciones que dirigen para estar dirigiendo los comando de campaña de Gonzalo Castillo.

Agregó que como consecuencia de esa situación la estabilidad económica que ha disfrutado en país en los últimos año se ha visto afectada, y lo mismo sucede con la mayoría de los servicios básicos que desde el gobierno se le debe suministrar a la población.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se transmite por Telesistema Canal 11, el dirigente político fustigó que recientemente siete funcionarios al más alto nivel se desplazaran a Santiago en horas de la mañana para encabezar una rueda de prensa en apoyo a Gonzalo Castillo.

Sostuvo que en ningún país de la región se ha visto algo así, y en el caso de la República Dominicana ni siquiera se llevó a cabo en los 12 años de la era del expresidente Joaquín Balaguer.

“Ahora mismo nadie quiere invertir nada, nadie está comprando, hay muchas preocupación y muchas dudas, la misma tasa cambiaria, pese a que se ha producido inyecciones del Banco central por lo menos en tres ocasiones, tratando de frenar el alza, y aún así ya la tasa supera los 52 pesos por un dólar“, ejemplificó.

Dentro de ese desorden institucional en que, según él, se encuentra el país, Roberto Rosario enmarca el hecho de que un alto oficial del Ejercito haya salido a promover a Gonzalo Castillo usando sus atuendos de militar de alta graduación.

“Cuál es el mensaje que está dando, el mensaje que está dando es un mensaje peligroso, el mensaje que está dando es que hay un candidato que es el favorito de los militares, ni siquiera en los 12 años sucedió eso, en los 12 años salían con banderas, pero no un teniente coronel en una imagen pública llamando a votar por alguien, eso no ocurría“, argumentó.

Insistió en que el país ha retrocedido mucho, y alertó en el sentido de que son cosas que parecen no tener importancia, pero la tienen, porque obran en contra de lo que tanto esfuerzos y sacrificios le costó a Juan Bosch, a José Francisco Peña Gómez, y al propio Leonel Fernández más recientemente.

Dijo que esas son de las cosas que explican porqué Leonel Fernández de nuevo está en el ruedo, y porqué genera esos niveles de confianzas en la población que quiere que lo que se ha logrado en términos de institucionalidad democrática prevalezca.

“Porque no puede llegar un grupo que se crea con el derecho hereditario de asumir el gobierno como una finca propia, y que pueda hacer lo que quiera con tal de mantenerse“, acotó Rosario Márquez.

Dijo que cuando le pide al gobierno que vuelva a su legalidad, es una forma de pedirle que vuelvan a la cordura, que, según él, se siguen deteriorando en la medida en que se acercan las votaciones del próximo domingo.

Rosario dice Gonzalo no ha podido unificar en su precandidatura al danilismo ni al PLD

Para Roberto Rosario Márquez el gran problema que han confrontado la precandidatura presidencial de Gonzalo Castillo es que no ha podido nuclear a su alrededor la corriente danilista, y mucho menos a la militancia del Partido de la Liberación Dominicana.

Aseguró que cientos de dirigentes, entre ellos varios miembros del Comité Central, que pertenecen al sector del presidente Medina han pasado, y seguirán llegando, apoyar el proyecto político del doctor Leonel Fernández.

“Lo que hay es una avalancha, una estampida hacia Leonel Fernández, porque el único que le puede garantizar al Partido de la Liberación Dominicana ganar las elecciones es el exmandatario, y si se incurriese en el error, que no ocurrirá, de votar a favor de Gonzalo Castillo se estaría provocando un salto al vacío“, advirtió el expresidente de la Junta Central Electoral.

Sostuvo que en ese hipotético caso, una candidatura presidencial de Gonzalo Castillo llevaría a una derrota segura al PLD y los partidos que integran el Bloque Progresista.

“Gonzalo no unifica al PLD, primero es que no unifica al danilismo, eso está probado, porque recuerden aquellas manifestaciones de Reynaldo Pared y de Amarante Baret que son compañeros que no se sienten representados por Gonzalo, que lo ven como un empresario, no lo ven como un político, y además de eso no lo ven ni siquiera como el mejor exponente del danilismo“, reiteró.

Insistió en que Gonzalo divide al danilismo, y si no es capaz de unificar a esa corriente, tampoco será capaz de unir al Partido de la Liberación Dominicana, y mucho menos para lograr la unidad de la sociedad dominicana.